Lezersvraag: Wat is de ideale deelauto?

Wil je goedkoop, grootste auto, elektrische auto of juist benzine, langste actieradius, meeste kofferbakruimte, makkelijkst te parkeren, luxe of juist utilitarisme...

Het is ondenkbaar voor de meeste autoliefhebbers, toch wil onze overheid dat we er steeds meer gebruik van gaan maken: de deelauto. Maar het oppert wel een interessante vraag op. Want als je wil dat zeven mensen gebruik gaan maken van één, is het wel handig als iedereen ook echt gebruik wil maken van die ene auto. Daardoor moet je compromitteren en zoveel mogelijk mensen tevreden stellen met hetzelfde voertuig. Met andere woorden, wat is de ideale deelauto-auto?

Het lijkt misschien een eenvoudige vraag, toch is het volgens ons wel iets om serieus over na te denken. Want ga je voor een kleine auto die niks weegt en handig te parkeren is, of heb je liever een grotere auto waar meer mensen (en spullen) in passen en daardoor meer praktisch nut heeft? Ga je voor een auto die van zichzelf al heel goedkoop is, of weer voor een auto waar meer winstmarge op zit, met het idee dat je een grote groepskorting kan onderhandelen? En ga je voor een elektrische auto vanwege het milieu, of juist een benzinevariant vanwege de praktische inzetbaarheid? Kortom, genoeg voer voor denkstof!

Volkswagen Up

Om jullie een handje te helpen, hebben we er zelf al een aantal bedacht. We beginnen met een auto die al veel als deelauto wordt ingezet: de Volkswagen Up. Want voor minder dan twaalfduizend euro heb je een driedeurs Volkswagen, die als het moet vier mensen kan verplaatsen en als het moet ook veel bagage kan meenemen. Allebei is wat lastiger, tenzij je goed bent in Tetris.

Misschien wel het beste voordeel van de Volkswagen is dat niemand er een hekel aan kan hebben. Hij ziet er goed uit van de buitenkant, rijdt comfortabel en stuurt volgens onze rijtest niet te sportief. Plus het is een Volkswagen, wat voor veel mensen toch een vleugje Duitse degelijkheid zal meegeven.

MG ZS EV

Nee, deze half-Britse scribent kiest niet alleen voor deze MG omdat het een half-Brits merk is. Er zit namelijk een theorie achter. Het idee van de deelauto is immers dat deze beter is voor het milieu, omdat je dan geen auto’s hoeft te produceren die alleen maar stilstaan. Wat is er dan nóg beter voor het milieu dan een benzine auto? Juist, een elektrische. En wat is er tegenwoordig ook hip in de autowereld? De crossover. Daarmee lijkt deze elektrische MG een perfecte combinatie te zijn van de twee hipste autotrends.

Natuurlijk, Hyundai en Kia hebben ook twee hippe elektrische SUV’s, maar die zijn per stuk ruim tienduizend euro duurder. En met honderdduizend auto’s kom je al snel aan een miljoen euro dat je met de MG bespaart. Kan onze overheid weer leuk steken in een falend it-project, bijvoorbeeld. Nadeel van de MG is natuurlijk wel de actieradius, die is slechts 263 kilometer.

Carver One

Wie heeft gezegd dat een deelauto eigenlijk echt een auto moet zijn? Okay, los van de naam dan. Want als je een deelauto alleen gebruikt om van punt A naar punt B (en weer terug) te gaan, is deze driewieler misschien wel de oplossing. De range is genoeg om naar het volgende dorp te rijden, daar wat boodschappen te doen of naar de huisarts te gaan, en weer terug te rijden. Neemt nóg minder plek in dan de Up, is een unieke verschijning op de weg en is goedkoper ook.

Het vetste aan de Carver is echter het driewieleraspect: de auto helt in de bochten mee, net als bij een motorfiets. Het is een leuke gimmick die er zeker voor zorgt dat mensen de deelauto sowieso één keer uitproberen. De Carver is met een topsnelheid van 45 km/u echter wel wat trager dan de andere twee auto’s en heeft een actieradius van honderd kilometer.

Wat denken jullie, zit Autoblog.nl hier op het juiste spoor, of zijn we de meest ideale auto volledig vergeten? Laat het weten in de reacties!

Fotocredit: Fetch deelauto wagenpark, Autoblogger via Autojunk.nl.