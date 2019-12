‘Nieuwe Corvette is sneller dan oude Porsche 911 GT2’

En het gaat maar om de instap-Corvette!

Het is een meetlat voor de snellere auto’s: de Nürburgring-rondetijden. Het is het circuit waar ruzies tussen autofabrikanten worden uitgevochten, winnaars worden verkozen en de verliezers met hangende pootjes terug naar huis gaan. En aangezien de Corvette C8 ingrijpend veranderd is ten opzichte van de voorgangers, is het wel interessant om te zien hoe snel die kan op het befaamde Duitse circuit. De tijd is binnen, het gaat om een rondetijd van 7:28.30.

En dan komt nu de kanttekening. Deze tijd is namelijk niet door Chevrolet zelf naar buiten gebracht, maar door Muscle Cars & Tracks. Hun bron is anoniem, maar ze hebben in het verleden wel eerder juiste berichten naar buiten gebracht over de nieuwe ‘Vette.

Wie een beetje in ons archief graaft, ziet dat dit niet de snelste tijd is voor een Corvette. Tien jaar geleden kwam er nog een tijd van 7:26 binnen. Voor lezers met hooivorken naar Chevrolet stappen en eisen dat de motor weer voorin komt te liggen: het ging hier om het ZR1-model. Dus meer kracht en minder gewicht dan de andere modellen. Van het C7-platform heeft Chevrolet nooit cijfers naar buiten gebracht, MC&T schrijft dat dit kwam door problemen met de Corvette en slecht weer.

Met andere woorden, het basismodel van het C8-platform is slechts twee seconden trager dan wat het topmodel van tien jaar geleden kon doen. Dat belooft nog wat voor de Z06- en ZR1-modellen, die er vast nog aan zullen komen. Even ter vergelijking: De Porsche 911 GT2 uit 2007 haalde een rondetijd van 7:32, de BMW M4 GTS een tijd van 7:27.88. Wie dus zegt dat Amerikaanse auto’s alleen voor de dragstrips zijn, heeft het niet langer bij het rechte eind.