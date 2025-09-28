Deze Ferrari doet alle patserbakken van Düsseldorf verbleken

Dit moest natuurlijk wel de Spot van de Week worden.

Veel mensen brengen een bezoekje aan Düsseldorf om gezien te worden. Paraderen over de Königsallee met je nieuwe GT3 RS of Revuelto en genieten van de aandacht. Terwijl iedereen daar druk mee was, verscheen in een ander gedeelte van Düsseldorf een auto die alle ‘kijk mij’-auto’s doet verbleken. Een Ferrari 250 GT SWB Berlinetta.

Deze auto is in zo’n beetje alle opzichten het tegenovergestelde van de eerdergenoemde sportwagens. De 250 GT SWB is niet schreeuwerig, maar juist heel ingetogen. Zeker in deze stijlvolle grijze kleur. Misschien zijn er zelfs jonge spotters die deze auto compleet over het hoofd zien.

Het is altijd wel de vraag: is het een echte? En rijden namelijk veel replica’s rond, variërend van een slechte kopie op basis van een Z3 tot omgebouwde 250 GTE’s die niet van het echt te onderscheiden zijn. We kunnen helaas geen definitief uitsluitsel geven, maar het schijnt the real deal te zijn. Alle details kloppen in ieder geval.

Onder de motorkap ligt de welbekende Colombo V12. Tijdens zijn lange levensduur is deze motor gegroeid van 1,5 liter naar 4,9 liter. De versie die in de 250 SWB te vinden is zit er ergens tussen, met een cilinderinhoud van 3,0 liter. Daarmee is de V12 goed voor zo’n 280 pk.

Dan moeten we het natuurlijk ook nog even hebben over de waarde. Een SWB is geen GTO, maar dit zijn natuurlijk wel auto’s waar meerdere miljoenen voor worden neergeteld. Het laatste exemplaar werd vorig jaar geveild voor €5,5 miljoen, wat nog aan de lage kant is voor dit model. Zeldzaam is deze auto ook: er zijn er in totaal maar 165 van gebouwd.

Ook al hadden we deze spot al uitgelicht op de frontpage, we konden er natuurlijk niet omheen voor de Spot van de Week. Deze eer gaat dus naar @dutchstylez. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek!

