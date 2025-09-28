Deze nieuwe modellen kun je nu bouwen, alleen niet met LEGO

Fans van LEGO kunnen twee nieuwe gave auto’s in elkaar zetten, alleen dan krijg je wel een ander merk dan de Deense grootmacht.

De formule van blokjes op elkaar stapelen om creaties te maken roept uiteraard vrij snel LEGO-gevoelens op, maar de Deense gigant is al lang niet meer alleenheerser. Sterker nog: eigenlijk is het idee niet eens begonnen bij LEGO: zij zijn er gewoon het populairst mee geworden. Om die reden is er geen octrooi op bouwblokjes en kunnen rivalen met hetzelfde systeem aan de haal gaan. Maar vrij veel merken zijn wel zo netjes om dezelfde ‘schaal’ van de noppen te gebruiken. Zo kan je eventueel LEGO uitwisselen met andere bouwsets.

Brick Shop

Het betekent ook dat merken die een creatieve draai kunnen geven aan het concept, geen rechtszaken van LEGO aan de broek krijgen als ze ook iets met bouwblokjes willen doen. Dat ging Mattel dit jaar proberen met de Hot Wheels Brick Shop. Kijk, LEGO is niet vies van nieuwe onderdelen ontwikkelen wanneer een creatie hierom vraagt om het nog mooier te maken, maar er wordt vaak gekeken naar een manier om de onderdelen op meerdere manieren bruikbaar te maken. Als je echt de meeste blokjes puur en alleen voor één set zou ontwikkelen, zou je op de creaties van Brick Shop uitkomen. Hot Wheels presenteerde de eerste lichting afgelopen voorjaar en er zaten toch leuke auto’s tussen.

Audi

Deel twee is nu hier. Mattel heeft de handen ineen geslagen met Audi. Goed, Audi is al een tijdje aanwezig om in de gebruikelijke 1:64-schaal van Hot Wheels uitgebracht te worden, maar de nieuwe reeks Brick Shop-modellen bevat twee Audi’s. De eerste, hoe kan het eigenlijk ook anders, is de Audi RS2 Avant, de allereerste Audi RS en een gevierde auto vanwege het zijn van een snelle stationwagon.

De Audi RS2 volgt hetzelfde recept als de andere Brick Shop-modellen. Het is de kleinste schaal, 1:32 in dit geval. Toegegeven, de grotere modellen als de NSX zijn iets gedetailleerder, maar dit moet je meer vergelijken met de Speed Champions-reeks van LEGO. Brick Shop probeert een unieke twist toe te voegen door in de doos een paar upgrades toe te voegen, waaronder andere velgen en stickers. En dat alles voor een prijs van rond de 20 euro (afhankelijk van de verkoper en waar je ze koopt). En oh ja, een RS2 als ‘reeds gebouwd’ Hot Wheels-modelletje zit er gewoon bij.

Aan de andere kant vinden we de Audi R8 in LMS-uitvoering. Uitgevoerd in de kleuren van een Audi die we ook nog wel hadden verwacht, de S1 Sport Quattro. Maar goed, deze geel-met-witte livery is veel vaker gebruikt door Audi. De Brick Shop-versie is dezelfde schaal als de NSX (1:16) en heeft dan ook een prijs van 50 euro. Voor dat geld krijg je eveneens upgrades om er een soort Pikes Peak-versie van te maken en ook een 1:64-modelletje erbij. Hot Wheels voegde eveneens een systeem toe dat LEGO ook vaak gebruikt: sturende wielen middels een mechanisme dat aan het stuur verbonden zit.

Bij de vorige Brick Shop-modellen waren de pre-orders snel uitverkocht, maar nu zijn ze bij verschillende (web)shops te krijgen. Datzelfde zal gelden voor de Audi’s. Houd dat dus in de gaten als dit wel iets voor jou is.