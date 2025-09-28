Historische supercar moet bijna 20 miljoen euro gaan vangen

En dat kan er natuurlijk maar eentje zijn.

Op zich is het niet abnormaal meer om auto’s voor exorbitante bedragen van eigenaar te zien wisselen. Vaak gaat het dan om klassiekers van zo lang geleden dat er nog maar een paar van zijn, denk aan de Ferrari 250 GTO. Of de duurste auto ooit geveild, de Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé die een bedrag met negen cijfers ving. Of het moet Ferrari zijn die een exclusief SP-model veilt voor het goede doel. Er is eigenlijk maar een auto uit de vrij recente geschiedenis waar de prijsstijging al zeer vroeg ingezet is. Je zou bijna zeggen: iedereen had kunnen zien aankomen hoe snel je voor deze net geen miljoen kostende supercar nu acht cijfers kan vangen.

McLaren F1

We hebben het dan natuurlijk over de McLaren F1. Waarom is deze auto zo’n recept voor succes? Omdat het misschien wel de beste auto ooit gemaakt is. Vanuit objectieve ogen zijn er in ieder geval veel redenen. Ten eerste: het is een straatauto van McLaren, het fameuze F1-team. Ondanks invloeden op andere auto’s (wie kent de McLaren M81 nog), was dit voor het eerst een volledig eigen project. Maar waar je eindeloos veel verhalen over kan vertellen is de engineering achter de F1. Met als geestelijk vader Gordon Murray, die bij elke keuze heeft nagedacht wat het beste is. En hij had gewoon gelijk.

De F1 heeft een volledig koolstofvezel monocoque, iets wat pas later heel normaal zou worden. Dat zorgt voor optimale stijfheid met een laag gewicht. Gewichtsbesparing speelt sowieso een rol: Gordon Murray wilde zelfs dat de CD-wisselaar van titanium was om lichter te zijn. Het resultaat is een droog gewicht van nog geen 1.150 kg, terwijl voorstuwing van een aangepaste BMW S70 V12 komt met 627 pk. Murray heeft nooit geambieerd om de snelste auto ter wereld te bouwen, maar met een top van 386 km/u lukte dat wel. Wat de F1 misschien nog wel extra bijzonder maakt: de centrale zitpositie van de bestuurder wordt geflankeerd door twee stoelen, zodat je met drie man op pad kan (da’s eentje meer dan vrijwel alle rivalen). En loze ruimte achter de deuren werd gebruikt als bagageruimte, dus volledig onpraktisch is ‘ie niet. Het is een ongelofelijk totaalpakket. Vandaar dat er maar 106 exemplaren zijn gebouwd en variaties bestaan voor de racerij (GT en LM) en natuurlijk de Long Tail-versie, dus eigenlijk is elke F1 uniek.

Uniek exemplaar

Dat een McLaren F1 dus hoge cijfers kan scoren, dat is logisch. Maar er wordt nu een McLaren F1 verwacht bij een RM Sotheby’s-veiling die nog wel eens hoger kan scoren qua geld. Het is een straatversie, wat betekent dat het één van 64 stuks is in deze specificatie. Dit is nummer 14 en die had origineel een bestemming die een auto altijd een mythische status geeft: Brunei. Het exemplaar begon zijn leven als gele coupé zonder extraatjes. Daarna werd deze geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk en gekocht door McLaren Automotive-directeur David Clark.

Daarna reisde deze F1 af naar de VS, maar werd ‘ie voor een belangrijke metamorfose teruggestuurd naar het VK. Daar is de F1 omgebouwd tot de ultieme straatlegale F1 middels het ‘HDK’ als toevoeging. Dat staat voor High Downforce Kit en transformeert de F1 naar een soort racespecificatie. Dat betekent de grote koolstofvezel vleugel achterop, de voorbumper en velgen van de F1 GTR en de koelsleuven in de voorspatborden, ook van de GTR. Het interieur is aangepast naar de specificatie van de F1 LM. Dat betekent meer koolstofvezel onderdelen en de koolstofvezel kuipstoel voor de bestuurder. De upgrades zijn toegevoegd door McLaren zelf, dus het draagt enkel bij aan dit exemplaar nog unieker maken.

Nog meer overtuiging nodig? In 1996 werd de auto gesigneerd door Michael Schumacher, toen tweevoudig wereldkampioen F1. Dat was echter voordat McLaren de F1 voorzag van de nieuwe lak en de HDK-upgrades. In 2007 signeerde Lewis Hamilton de auto en die handtekening is nog steeds te vinden. Lewis, toen een verse McLaren-coureur, had toen nog geen race of titel gewonnen. En nu? Nu hebben allebei de coureurs met de meeste F1-titels aller tijden ooit een krabbel gezet op deze F1, zonder dat dat des tijds bekend was. Toch bijzonder.

Record?

Genoeg redenen dus waarom deze McLaren F1 wellicht nog specialer is dan zijn 63 soortgenoten. RM Sotheby’s durft ‘m wel aan: deze F1 gaat naar verwachting alles vanaf 18 miljoen euro(!) opleveren. Ten minste, dus, en dat zou al een record zijn voor de F1. Zeker iets om in de gaten te houden.