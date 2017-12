Deze Ferrari F12tdf heeft het wel begrepen

Tour de France.

Als kers op de slagroomtaart kwam Ferrari met de F12tdf. Het ultieme snoepje uit de F12-reeks. Hoeveel eigenaren zouden daadwerkelijk weten waar TDF voor staat? De eigenaar van deze auto heeft de Tour de France-verwijzing naar het verleden wel begrepen en voorzag de Ferrari van de enige juiste historisch verantwoorde kleur.

Om de auto zo te krijgen moesten wat extra telefoontjes gepleegd worden. Het Tailor Made programma van Ferrari werd er namelijk bijgehaald om deze F12tdf zo goed mogelijk te laten lijken op de 250 GT Berlinetta die de Tour de France wist te winnen. De blauwe kleur en de Franse vlag zijn hier getuige van. Er werden ook wat persoonlijke touches aan de Ferrari toegevoegd, zoals de goudkleurige velgen en de handgeschilderde Scuderia Shield.

In totaal zitten er voor meer dan 110.000 dollar aan extra’s op deze F12tdf. De auto werd geleverd aan een klant in San Diego en op de teller staan nog geen 200 gereden mijlen. De gelimiteerde Ferrari zal in januari worden geveild. Veilingmeesters verwachten een opbrengst tussen de 1,2 en 1,4 miljoen euro.