Den Bosch in vuur en vlam: 6 autobranden in 1 weekend

Is er een pyromaan actief in de Noord-Brabantse stad?

Sinds zaterdagavond is het raak in Den Bosch. In 48 uur zijn zes auto’s vermoedelijk slachtoffer geworden van één of meerdere vandalen. De eerste vijf autobranden betroffen auto’s van dakdekkersbedrijven. Er is hevige concurrentie in de omgeving en het lijkt erop dat een partij probeert de concurrentie te pakken op een wel heel smerige manier: het bezit van de andere partij in de fik steken.

Zaterdagavond gingen er vier auto’s in vlammen op. In de nacht van zaterdag op zondag werd er nog een busje in de fik gestoken en afgelopen nacht was het wéér raak. In dezelfde wijk werd de ruit van een Opel ingegooid en vervolgens werd de auto in de fik gezet. Het interieur is compleet verwoest. Het betreft een oudere auto en dus is de hatchback rijp voor de sloop.

Deze laatste autobrand lijkt los te staan van de eerdere branden, aangezien het nu om een personenauto gaat. Het kan zijn dat er een copycat in de wijk actief is, of dat de vandaal of vandalen ook andere auto’s gaan pakken.

De auto’s worden meegenomen voor sporenonderzoek. Uit het onderzoek moet blijken of er verbanden zijn tussen de zaken. Tot die tijd zit Den Bosch in onwetenheid of er de komende nachten weer toegeslagen gaat worden, of niet.

Fotocredit: Erik Peeters op Twitter