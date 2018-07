Deze 9 auto’s hebben belachelijk veel kilometers gelopen

Als je geen miljonair kunt worden, dan kun je er beter een maken.

Het blijft een leuke grap van Guido Wijers:

Later, als ik groot ben, dan wil ik miljonair worden. Net als mijn vader. Die wil óók miljonair worden.

Het vergaren van een bankrekening waarvan het saldo in meer dan zes getallen wordt weergegeven is helaas geen sinecure. De miljoen die je wél kunt halen, is die op de kilometerteller van je auto. Rijd er lang genoeg mee door en vanzelf kom je uit op een kilometerstand die zich laat uitdrukken in zeven cijfers. Je kan je eigen auto oprijden, natuurlijk. Maar je kan er ook voor kiezen om een auto aan te schaffen waarbij er al een aanzienlijk deel aan voorwerk is gedaan. De redactie ging rondstruinen op Autotrack.nl en we kwamen uit op deze negen kilmotervreters:

Ford S-Max 2.0 TDCI Titanium Power-shift

€ 4.950

2010

460.885

De Ford S-Max is een redactiefavoriet. Als je dan toch je betere wederhelft gaat bezwangeren, dan is de S-Max een goed compromis tussen een blije papa en ruimte voor de Olvaritverwerker. Dat je er ook flink mee kan toeren, bewijst deze zilvergrijze S-Max. Helaas niet met die zuipende vijfcilinder, maar een bescheiden viercilinder diesel, gekoppeld aan Fords versie van DSG: Powershift. Voor vijf mille staat ‘ie op je de inrit.

Audi A1 1.6 TDI Sportback Connect

€ 8.545

2012

462.136 km

Bij deze Audi A1 Sportback moesten we een paar keer kijken. Heeft dit ding echt zó veel gelopen, of is het een typfoutje? Als we kijken naar de foto’s dan blijkt deze kekke Audi inderdaad al hard op weg te zijn naar een half miljoen afgelegde kilometers. Natuurlijk, het is nog een vrij jonge auto, zes jaar oud, maar ondanks de kilometerstand ziet de auto er van binnen en buiten nog uitstekend uit. Dat vind de verkoper ook, want die vraagt alsnog dik acht mille. Ouch.

Opel Zafira 2.0 DTI Comfort (A)

€ 900

2002

525.466 km

Bij deze versleten Opel Zafira twijfel je er geen seconde over dat de kilometerstand klopt. De zevenzits MPV ziet er meer versleten uit dan Kim Holland na een weekendje stevig doorwerken. Maar hey, daar is de prijs dan ook naar. Voor slechts 900 kun je je bekommeren om de stuurinrichting, die te veel speling vertoond. Misschien toch handiger om te gebruiken als onderdelenauto, alhoewel het niet duidelijk is welke onderdelen nog in mooie staat zijn.

BMW 530d Touring (E39)

€ 2.999

2000

527.982 km

Voor velen is de E39-generatie die ultieme BMW, dus is deze BMW 530d Touring een leuk alternatief op een fiets, de bus of de trein. Voor het geld hoef je het niet te laten, want voor minder dan drie mille rijd je in een absolute legende rond. Persoonlijk kan ik deze uitvoering goed waarderen. Er zitten vrij bescheiden velgen op, het interieur is stemmig grijs stof en er zit fraai hout in. Oh, en zo’n originele BMW autotelefoon blijft gewoon magisch. Oranje pinkers erop en je kan op naar een miljoen kilometers.

Toyota Land Cruiser 100 4.7 V8 Executive Aut.

€ 12.750

1998

553.562 km

De LandCruisers staan bekend als onverwoestbare auto’s. Niet alleen kun je overal ter wereld komen met een LandCruiser, ze blijven ook heel. Een uitstekende auto dus om flink kilometers mee te maken. Deze zilvergrijze Land Cruiser is niet de Land Cruiser met de meeste kilometers. Het gaat om de configuratie: dit is de grote Land Cruiser. Compleet met 4.7 liter V8. In tegenstelling tot de meeste Land Cruisers is dit een ‘geel-kenteken’ uitvoering. Dat waren 553.562 dure kilometers. Bij deze auto is één miljoen halen waarschijnlijk niet de uitdaging. Maak daar maar twee van. Offroad. Gewoon omdat het kan.

Peugeot 406 Break XR 2.0 HDi

€ 750

2003

593.059 km

‘Franse auto’s zijn niet betrouwbaar. Bla, blah.’ We kennen allemaal zo’n zwager die eens een verhaal gehoord van de een collega zijn buurvrouw haar dochter. Dus is het zo. Er is een periode geweest dat Peugeot auto’s bouwde die maar bleven rijden. Deze Peugeot 406 Break is daar een goed voorbeeld van. Het is er eentje van de allerlaatste modelupdate, die je kan herkennen aan de chromen strip onder de grille. Net als met de Volvo 440 van afgelopen weekend kun je er zeker van zijn dat de auto van een oud heertje is geweest. Die rijden immers altijd Peugeot 406.

Volkswagen Golf Variant 1.9 TDI Trendline

€ 900

2000

655.938 km

Degenen die Franse auto’s altijd met hand en tand verdedigen vinden in VW altijd een gewillig slachtoffer. Maar deze Volkswagen Golf Variant bewijst dat het wel degelijk mogelijk is om veel kilometers te vreten met zo’n VAG-product. Deze auto is een beetje net als mijn oude buurvrouw, je kon wel zien dat de jaartjes begonnen te tellen. De verkoper had wel eventjes een beurt mogen geven, aan de auto dan. Zeker voor 900 hele euro’s. Daar heb je ook een Zafira voor met dik een ton minder op de klok.

Volvo V70 D5 Edition I

€ 1.785

2003

668.801 km

We moeten heel eerlijk zijn, de auto’s hierboven hebben we echt zorgvuldig naar moeten zoeken. Het aanbod van Volvo’s V70 met enorme kilometerstanden is daarentegen erg groot, alhoewel deze lichtblauwe Volvo V70 wel érg veel heeft gelopen. Dat is overigens niet echt te zien aan de auto. Natuurlijk, helemaal nieuw is ‘ie niet meer, maar gezien de km-stand erg indrukwekkend.

Mercedes-Benz E200 CDI Classic Aut. (W212)

€ 7.445

2011

816.688 km

We hadden het hele lijstje met bijna-miljonairs ook kunnen laten bestaan uit alleen maar E-Klasses. Het is nog altijd dé auto als je veel kilometers wil gaan maken. Zo ook deze zwarte Mercedes-Benz E200 CDI. Vanaf de foto’s ziet de auto er nog bijzonder fraai uit. Aan het interieur is wel te zien dat auto niet helemaal okselfris meer is, maar, hey: daar betaal je ook niet voor. Regel die taxi-pas, schrijf je in bij über en je hebt het aanschafbedrag eruit. Rijd je wel rond in een fraaie Mercedes-Benz.