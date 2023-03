‘Hamilton denkt aan move naar Ferrari’

Het is voor Hamilton verleidelijk om naar Ferrari te gaan, aldus Martin Brundle.

Hamilton heeft inmiddels misschien verwerkt dat hij in 2021 niet zijn achtste titel pakte, maar die ambitie heeft hij waarschijnlijk niet laten varen. Helaas voor hem zit hij momenteel niet bij het juiste team. Bij Mercedes worden er voorlopig geen kampioenschappen gewonnen, zoals de zaken er nu voor staan.

Voor Hamilton zijn er nu drie opties: bij Mercedes blijven, met pensioen gaan óf naar een ander team verkassen. Die laatste optie is vooral interessant om over te speculeren: voor welk team zou Hamilton nog willen rijden?

Martin Brundle denkt het antwoord te weten: volgens hem is Ferrari een aantrekkelijk team voor Lewis. Hamilton ergens in zijn achterhoofd denken: “Ik wil naar Ferrari en een Michael Schumachertje doen,” aldus Brundle. Daarmee bedoelt hij dus: van Ferrari een winnend team maken.

Dat klinkt leuk, maar Lewis Hamilton is A) geen Michael Schumacher en is B) al over zijn hoogtepunt heen. Daarbij moeten we ook niet vergeten dat Schumacher pas in zijn vierde seizoen bij Ferrari wereldkampioen werd.

Martin Brundle geeft ook toe dat Mercedes de beste optie blijft voor Hamilton, maar hij is er toch van overtuigd dat een move naar Ferrari door zijn hoofd speelt. Dat zou overigens eerder het omgekeerde zijn wat Schumacher deed: hij ging na jaren van Ferrari-dominantie voor Mercedes rijden.

