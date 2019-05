Deze Ferrari ging op pad naar een triestig lot

Zo sta je gezellig met je familie op een plein...

…zo lig je in de kreukels op een snelweg nabij Luik. Seconds before disaster, zou men dan zeggen bij Discovery Channel. Wat een mooie dag had moeten worden voor een Ferrari rijder, eindigde zodoende ongetwijfeld in een deceptie. Hoewel, de bestuurder kan zich natuurlijk verstoppen achter het feit dat zelfs de beste Ferrari-rijders hun auto’s wel eens tegen een vangrailtje rijden. We kennen verder niet alle details over het incident, daar we al onze info halen uit de foto’s die oplettende autojunk-gebruikers @wolfssjrd en @tvsfotografie ons toe hebben gespeeld.

Het lijkt er echter op dat een groepje Ferrari-rijders zich had verzameld om een mooie gezamenlijk tocht te maken. Zeker is dat een 458 (old skool rijtest) de einbestemming niet heeft gehaald. Luik zelf kan dat immers onmogelijk geweest zijn, want zoals mensen die wel eens naar het Zuiden rijden weten, wil je niet dood gevonden worden in de oude industriestad.

Sprekende over naar het Zuiden afreizen: wellicht was de stoet op weg naar Spa, daar rond deze tijd van het jaar normaal gesproken vaak de Ferrari Racing days op de kalender staan op het circuit. Dit weekend doet het WEC echter het circuit in de Ardennen aan. Zoals wel vaker in de Ardennen laten de weersomstandigheden zich weer van een bizarre kant zien: het hele circuit was vanochtend bezaaid met een bak sneeuw.

Of de sneeuw ook de bestuurder van de 458 parten heeft gespeeld weten we niet. Misschien is het gewoon weer zo’n weekend waarin er opeens een handjevol exoten wordt afgeschreven.

Check hier (kablam), hier en hier de foto’s van de 458 en de andere Ferrari’s op autojunk.