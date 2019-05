Geleende Porsche 911 Turbo maakt enorme klapper in Bergen

Er is weinig van over.

Voor middernacht zijn in Bergen drie gewonden gevallen na een enorm ongeluk met een Porsche 911 Turbo. Op de Bergerweg raakte de auto met een behoorlijke vaart van het asfalt, waarop hij tegen een reeks lantaarpalen, beton en een boom aanknalde. Een van de inzittenden was zodanig gewond geraakt bij het ongeval, dat deze met spoed naar het VU in Amsterdam gebracht moest worden.

Hoewel we enkel kunnen gissen naar de aanleiding van de klapper, is het momenteel bekend dat de bestuurder niet de eigenaar van de 911 Turbo was. Naar verluidt werd de Porsche bestuurd door de eigenaar (of een van de medewerkers) van een restaurant in het centrum van Bergen, die toestemming van de eigenaar van de sportwagen had gekregen om menseen naar Alkmaar te brengen. Onderweg zal de bestuurder op een zeker moment de controle over de bijna 600 pk sterke zescilinder zijn verloren, met alle gevolgen van dien.



Het was het klaarblijkelijk een grote impact.

Onderdelen en brokstukken van de Porsche lagen verspreid over de omgeving. Als gevolg moest de weg voor een periode van drie uur worden afgesloten om alle hulpdiensten de ruimte te bieden en de baan weer vrij en schoon te maken. Het wrak van de auto is uiteraard afgevoerd. Op onderstaande video is te zien hoe ernstig de situatie was.

Beeld: Maurice Amoureus en @soulmaster