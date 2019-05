Autoblog advies: onbeschoft dikke stationwagon voor 25.000

Het blijft toch een lekkere categorie!

Richard heeft op dit moment Tesla Model 3. Net als duizenden andere Nederlanders heeft hij de hipste auto van het moment op de zaak staan. Aangezien Richard de meeste kilometers zakelijk maakt, was het de beste optie. Anders moest hij wachten op de Kia Niro en dat vond hij net zoiets als wachten op een tube kukident.

Helaas is Richard niet eens te spreken over zijn eigen Tesla, die hij naar eigen zeggen ‘geen auto’ noemt. Ja, hij is best snel, rijdt niet onaardig en is best praktisch. Maar hij is lelijk, de zitpositie is verschrikkelijk en aan alles lijkt het alsof de auto slechts voor 70% af is. Na het lezen van dit artikel kan Richard niet anders dan beamen dat ook hij de auto voor de besparingen heeft gekozen. Daarnaast slaat Richard de spijker op zijn kop: “Als Opel een elektrische Insignia had staan of ik een elektrische Peugeot 508 kon kiezen had ik het direct gedaan.”

Maar wat nu verder? Richard reed voorheen, heel erg saai, bijna altijd dezelfde auto. Dankzij een bevriende Jaguar-dealer heeft hij al diverse roofkatten gehad. De Tesla kan hij gebruiken, maar als hij daar niet in rijdt, is zijn vrouw ermee op pad. Zij is namelijk wél gecharmeerd van het Amerikaanse merk. Voor privé-gebruik is Richard eigenlijk op zoek naar de dikste stationwagon voor het geld. Hij heeft een budget van 25.000 euro, daarnaast heeft hij wat gereserveerd om de auto in goede staat te krijgen. Aan een gebruikte auto zit altijd wel wat werk. Het liefst was Richard gegaan voor de Jaguar XF-RS Sportbrake, maar ook hij weet dat die auto onbegonnen werk is qua budget. En qua achterbanden.

De wensen van en eisen van Richard in een tabel:

Huidige /vorige auto's: Jaguar X-Type, S-Type, XF, XE, Tesla Model 3 Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 25.000 (exclusief onderhoud) Jaarkilometrage: Max 10.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine. Reden aanschaf andere auto: Hobby auto, vakantie auto Gezinssamenstelling: 2 volwassenen, 2 kinderen, 2 honden Voorkeursmerken /modellen: Jaguar, Audi No-go modellen / merken: Geen fan van Aziatisch

Wat mis je door de no-go’s: Eigenlijk niet zo heel erg veel. Japanse merken zijn niet echt vertegenwoordigd als het gaat om stationwagons met meer dan 300 pk. De enige auto die aanmerking komt is de Mitsubishi Lancer Evolution IX Wagon. Dat is de beste keuze als je daadwerkelijk trackdays gaat doen met je stationwagon. Voor het betere Autobahn-gescheur is ‘ie iets minder geschikt. De Evolution Wagon heeft ook een groot nadeel als het gaat om de stuurpositie: je zit namelijk aan de verkeerde kant. Een geweldige hobby-auto, maar voor de beoogde doeleinden nét even te specifiek.

Mercedes-Benz E55 AMG Combi (S211)

€ 21.950

2004

170.000 km

Deze E-Klasse AMG Combi is een beetje een combinatie tussen een motorboot en een vrachtwagen. Het is een van de ruimste stationwagons ooit gebouwd. Als je de banken neerklapt komt je tot bijna 2.000 liter inhoud. Niet verkeerd. Tegelijkertijd heb je een 5.4 liter V8 met enorme mechanische compressor. In het budget vind je ook een E63 AMG met de atmosferische 6.2. Die is minder discreet en levert minder koppel onderin. Het is een nuanceverschil, beide zijn erg dik, uiteraard. Dat geldt voor alle auto’s in dit lijstje, maar check daarom goed wat de technische staat is van deze auto’s. Voor je het weet is het een financieel gebed zonder eind.

Mercedes-Benz C63 AMG Estate (S204)

€ 22.500

2009

170.000 km

Dit is voor velen het ideale pakket. Een anabolen-wagon. De veel te dikke 6.2 liter V8 in een iets te kleine C-Klasse. Bijzonder ruim is deze C-Klasse niet. Met name op de achterbank is er weinig ruimte voor de benen, mede dankzij die sportstoelen. De motor klinkt onbeschoft, ordinair en oorverdovend. Gelukkig ben je aan het kijken naar stationwagons, want het zijn met name de Sedans die optisch ‘verfraaid’ en ‘FULL OPTIONS’ zijn. Om te zien waar je op moet letten bij deze generatie C-Klasse, moet je even aandachtig dit aankoopadvies bekijken.

Audi RS6 Avant (C5)

€ 22.900

2004

145.000 km

Laten we ‘de grap’ maar meteen maken: zorg voor een Bear-Lock en een goed afgesloten garage. De Audi RS6 is de meest favoriete mobiele pinpas onder het dievengilde. Het is een van de weinige biturbo V8 motoren die echt indrukwekkend klinkt. Je merkt overigens wel aan alles dat het een oude Audi is. Het interieur is behoorlijk gedateerd en die automaat verpest een gedeelte van de lol. Gelukkig heeft de motor voldoende reserves (450 pk en 560 Nm) om altijd snel van zijn plek te kunnen. Deze C5 RS6 Avant is ook minder ruim dan je zou verwachten. Het is echter wel een bijzonder dikke en coole stationwagon, met die uitgeklopte wielkasten en enorme uitlaten. Het is absoluut een bijzondere auto. Onderdelen kunnen rampzalig duur zijn, overigens. In het budget is ‘ie wel redelijk goed te vinden.

Audi S6 Avant (C6)

€ 22.950

2008

110.000 km

De C6 Audi S6 is een beetje een ambivalente auto. Dankzij de ‘Lamborghini V10’ denk je dat het iets bijzonders is. Dat is het niet helemaal. De motor klinkt geweldig: huilen en roffelen door elkaar zoals alleen een atmosferische V10 dat kan. Standaard is ‘ie wellicht een tikkeltje discreet, maar een sportuitlaat doet wonderen. De V10 is goed voor 435 pk, maar onwillekeurig verwacht je meer snelheid. Dat komt door het relatieve gebrek aan koppel en het hoge gewicht. Het is wel een geweldige stationwagon met een uitstekend interieur. Voor 25 mille kun je de mooiste exemplaren uitzoeken.

BMW 550i Touring High Executive (F11)

€ 23.950

2011

140.000 km

De BMW 550i een optie voor als het ietsje discreter mag. Bij de meeste auto’s kun je zien dat ze bijzonder snel zijn. In dit geval is de auto erg snel, maar valt het niet op, zeker als je een exemplaar zonder M-Sport pakket weet te vinden. Alleen de uitlaten verraden het potentieel van V8. Deze is goed voor 408 pk, maar met name het koppel van 600 Nm bij 1.750 toeren in combinatie met de achttrapsautomaat van ZF zorgt voor een aangename versnelling. Het nadeel is dat het niet een ‘dik’ model is. Het is gewoon een erg snelle en discrete 5 Serie.

Alpina B3 Touring Biturbo(E91)

€ 24.950

2008

165.000 km

Het klinkt stom, maar 25 mille is net een verkeerd bedrag voor een Alpina. Het aanbod is niet heel erg overdadig en het zijn dure auto’s. Een mooie B3 3.3 is geen probleem, maar dan heb je een vrij oude E46 met niet echt heel erg veel power. Niet dat het een slome auto is, maar gevoelsmatig krijg je weinig waar voor je geld. De E91 B3 Biturbo is aanzienlijk sneller, nog sneller dan de 360 opgegeven pk’s suggereren. Binnen het budget zijn er echter niet veel te vinden. Net als de C-Klasse is de 3 Serie niet de ruimste. Doch het is wel een erg dikke stationwagon en daar was het allemaal om te doen.

