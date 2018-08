Aston Martin wil Valkyrie toch niet gebruiken op Le Mans

In plaats daarvan moet een andere auto het waar gaan maken.

In de laatste maand van het vorige jaar kwam luxe sportwagenfabrikant Aston Martin ineens met een geniaal plan. De Britten zagen dat het vertrek van Audi en Porsche uit de hoogste klasse (LMP1) van het World Endurance Championship wel moest resulteren in een regelrechte parade met maar één mogelijke winnaar: Toyota.

Een relatief simpele oplossing voor dit overduidelijke probleem is het verwijderen van prototypes, om daarvoor in de plaats op hypercar gebaseerde raceauto’s terug te laten komen. Hierdoor wordt de raceklasse niet alleen spannender voor het publiek–er is immers weer competitie–het maakt de klasse tegelijkertijd aantrekkelijker voor autofabrikanten. Momenteel hebben namelijk, onder andere, Ferrari, McLaren en Porsche, evenals een reeks andere fabrikanten, modellen in het gamma die vrij eenvoudig omgetoverd kunnen worden tot volwaardige raceauto’s.

Nu, Aston Martin begint dergelijke ideeën natuurlijk niet uit te spuwen wanneer het zelf niets achter de hand heeft. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Britten de beoogde raceklasse, die inmiddels een realiteit lijkt te worden, met de Valkyrie zouden betreden, maar daar zijn ze nu op teruggekomen. Aston Martin wil niet de Valkyrie inzetten, maar het toekomstige kleine broertje van de immens snelle hypercar. Althans, dit vertelde CEO Andy Palmer tegenover het Britse Autocar.

“I’m hesitant to confirm we will race at Le Mans before the final regulations have been confirmed, because our experiences in Formula 1 have taught us that in motorsport ideas that begin optimistically can ebb away, but we have a great deal of interest in the new regulations at Le Mans. […] The underlying fact is that ‘son of Valkyrie’ will drop at exactly the right time, and if that means it would be able to go into the event and race LaFerraris, Porsche 918s and Sennas, then I cannot think of anything better.”