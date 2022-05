Deze Ferrari Roma is gemaakt met oude Kimono

Ferrari Tailor Made heeft met stukjes oude Kimono wat bijzonders gemaakt van deze nieuwe Roma.

Bij Ferrari kan je sinds jaar en dag terecht om je jongensdromen te verwezenlijken. Tegenwoordig zijn er echter ook binnen Ferrari ‘levels to this‘. Wij mensen zijn immers zoogdieren en plegen onze maatschappij in te richten in hiërarchische structuren. Steeds vaker komen we erachter dat dat niet altijd zo gezond is, maar soit. Voorlopig hebben we ook bij Ferrari een onderverdeling van speciaal, specialer, nog specialer en über-speciaal.

In de laatste categorie vallen de one-offs. Als klant moet je om zo’n ding te bemachtigen speciaal uitverkoren worden door Ferrari zelf, om het voorrecht te krijgen hen een paar miljoen te geven zodat zij een auto voor je bouwen. Het is natuurlijk best bijzonder dat het merk zich in de positie gemanoeuvreerd heeft om dit te kunnen doen. Maar hé, zo lang het werkt, werkt het. En wees eerlijk, als je de middelen had zou je ook wel zo’n unieke Fezza willen hebben.

Als dat nou echter niet bij de mogelijkheden behoort, maar je alsnog iets bijzonders van Ferrari wil hebben, kan je terecht bij het Tailor Made programma. Je krijgt dan in principe gewoon ‘confectie’ vanaf de productielijn, maar dan op smaak gebracht met een paar persoonlijke touches. Vanuit dit programma komt ook deze Roma, gemaakt voor kwaliteitspublicatie Cool Hunting.

De basis wordt gevormd door een bloemooie Ferrari Roma. Deze is voorzien van een Japans thema, vanwege een periode die de Cool Hunting honcho’s in de eilandnatie doorgebracht hebben. Uiterlijk wordt de auto gekenmerkt door een speciale blauwe lak gebaseerd op Indigo.

In het interieur gaat het Japanse feestje verder. In de strepen van de Daytona-seats, zijn vezels van twee oude Indigo Kimono’s gebruikt. De ene was 45 jaar oud, de andere 75 jaar oud. Deze praktijk is een verwijzing naar de recycling die de Japanners vroeger al gebruikten, toen zijde en katoen kneiterduur waren. Ferrari noemt het ‘upcycling’.

Het gebied waar de versnellingspook uit priemt is uitgevoerd in fraai koper, net als enkele andere details in het interieur. Bij een Japans thema past natuurlijk ook een verwijzing naar de katana. Die is er dan ook, in de vorm van leder op de deurklinken dat verwerkt is op een manier die ook voor de fameuze zwaarden wordt gebruikt. Bijzonder is verder de headliner, ook uitgevoerd in blauw, met een ingewikkeld patroon erin.

Al met al is het een fraai ding geworden. Alleen over de koperkleurige velgen zijn we niet erg enthousiast. Het detoneert op een of andere manier een beetje. Heb jij ook een Kimono? Laat het weten, in de comments!