Uitslag Formule 1: Grand Prix van Spanje 2022

Wie wordt de grote winnaar en wie eindigt met een paar prikkers in zijn rug, in de Grand Prix van Spanje?

Olé, olé, olé…Het is weer tijd voor een F1 race en wel in Spanje. De zonovergoten natie op het Iberisch schiereiland geldt doorgaans als de offcieuze aftrap van ‘het Europese F1 seizoen’, hoewel we dit keer stiekem de race in Imola natuurlijk al gehad hebben. De verwachting is dat onze held Max Verstappen weer een flink robbertje gaat uitvechten met Charles Leclerc.

Na de kwalificatie van gisteren, staan de twee grootste kampioenskandidaten in ieder geval weer op de eerste rij van de grid. Leclerc is daarbij eerste, Verstappen tweede. De Nederlander had een probleempje met zijn DRS. Maar het team en Max waren eerlijk: ook zonder had Leclerc waarschijnlijk pole gepakt.

Stiekem toch leuk om te zien was dat Mercedes ook weer wat dichterbij kruipt. Velen zullen niet zitten wachten op nieuwe dominantie van team zilver. Maar hé, als we drie teams krijgen die zeer aan elkaar gewaagd zijn en voor zeges strijden, dan wordt het een werkelijk episch F1 jaar. Of het vandaag ook een epische race wordt, dat gaan we zien, in de Grand Prix van Spanje!

Start

Leclerc en Verstappen komen redelijk goed van hun plek, maar het is thuisheld Sainz die een wat minder start heeft. Het veld schuift daardoor een beetje in elkaar. Russell en Perez profiteren van de matige start van CS55 en zijn de Spanjaard vrijwel direct voorbij. Ook Hamilton dringt aan, maar hij ziet geen manier om Carlos voorbij te steken. Nadat Perez Russell een onzacht kusje geeft op het achterwiel in bocht één zonder erg, komt dit Hamilton duur te staan.

De Brit krijgt namelijk bezoek van de immer kneiterharde Kevin Magnussen. Die wil Lewis graag buitenom voorbij. LH44 vindt dat echter een minder goed idee en laat de W13 staan. Dit levert Magnussen een excursie naast de baan op en betekent schade voor Hamilton op de linker voorkant. De op mediums gestarte Brit zoekt daarna meteen de pit op en moet helemaal achteraan overnieuw beginnen. Daar lijkt hij vervolgens niet heel veel zin in te hebben. Hij stelt het team voor de auto maar te parkeren en de motor te sparen. Het team vindt dat echter geen goed idee. Alle data hier is waardevol en bovendien denkt men dat Lewis nog wel puntjes kan sprokkelen.

Door de opschudding voor hem, vindt Schumacher zichzelf opeens terug in een dikke puntenpositie. Eens kijken of hij dat vol kan houden. Mick zou een voorbeeld kunnen nemen aan Russell, die voorlopig de duidelijk snellere Perez op afstand weet te houden. Leclerc en Verstappen slaan daardoor een gaatje.

In ronde 7 wordt een slechte dag voor Sainz slechter als hij geheel in zijn uppie de baan af spint. In tegenstelling tot bij de races in Australië en in Imola, komt Carlos daar nu wel weer uit. Hij verliest echter veel plaatsen. We zouden het een domme fout kunnen noemen van Carlos. Maar misschien zag het er knulliger uit dan het is. Twee rondjes later gaat…onze Max daar namelijk op exact dezelfde wijze eveneens aan het glibberen!

Verstappen valt daardoor terug tot achter Russell en Perez. Het team bekent daarna voor het eerst dit jaar kleur en laat Verstappen voorbij aan de Mexicaan. Op ongeveer hetzelfde moment gaat Norris voorbij aan Ricciardo, die toch echt niet meer de honingdas lijkt te zijn van vier jaar geleden.

In ronde 14 duiken Russell en Verstappen tegelijkertijd naar binnen. Dit is waarschijnlijk niet waar Max op gehoopt had. Hij blijft hiermee namelijk steken achter RUS. Bijkomend probleem is dat het probleem dat Max gisteren al had tijdens de kwalificatie weer de kop op steekt. De DRS-vleugel van Max’ RB18 is net zo temperamentvol als de elektronica van de gemiddelde Triumph TR6. Er is geen pijl op te trekken of het werkt of niet. Dit breekt Max Emilian nu ernstig op. Rondenlang blijft hij hangen achter Russell. Als Perez stopt en terugvalt tot P4 heeft Leclerc een buffer van 30 seconden om een comfortabele stop te maken.

Mid Race

Verstappen zit zichzelf gigantisch op te vreten achter Russell. Hij voelt natuurlijk de race zo uit zijn handen glippen met elke ronde die hij blijft steken. Zonder DRS is het echter moeilijk inhalen op dit circuit. Ondertussen komt ook de later gestopte Perez dichter en dichter in de buurt van de staart van Max’ RB18. In ronde 27 sluit Perez aan bij het vechtende duo. Op de radio is Perez al druk bezig met de lobby om hem voorbij te laten aan Verstappen.

Maar dan…Opeens krijgt dit alles een hele andere laag. De onbedreigde raceleider Charles Leclerc, die de zege al met anderhalve hand vast had, valt in zijn Ferrari stil met technische problemen. Wat een absolute deceptie voor de Monegask. Red Bull besluit hierna Verstappen naar binnen te halen voor een set zachte banden. Zo heeft het nu opeens twee ijzers in het vuur. Perez kan mano a mano proberen Russell in te halen. Verstappen speelt het strategie-spelletje.

Perez slaagt in ronde 31 waar Verstappen faalde en haalt Russell in voor de leiding in de race. Uiteraard mag hij de Nederlander daar wel enigszins voor bedanken, want die heeft natuurlijk wel een figuurlijke deuk in de banden van George gereden. In het achterveld valt Zhou uit met technische problemen, terwijl Verstappen na zijn stop Zhou’s teammaat Bottas inhaalt voor P3. Opeens lijkt Red Bull deze keer door een speling van het lot alles in handen te hebben. Is het alleen nog de vraag: wie van de twee Bulli’s gaat met de zege lopen?

Of is dat te voorbarig? We zijn immers pas op de helft van de race. Als het zo doorgaat, kan er nog vanalles gebeuren. Misschien pakt geweldige vent Bottas wel een podium, of een van die gekke Alpines die gisteren kansloos waren in de kwalificatie en nu opeens weer behoorlijk hard gaan. Voorlopig heeft Perez in ieder geval een dikke vijf seconden op Russell, die in zijn achteruitkijkspiegel Verstappen andermaal ziet aanstormen…

We krijgen echter net geen tweede ronde van Max versus George. Want precies op het moment dat Verstappen aansluit, duikt Russell de pit in. Als Perez een ronde later ook stopt, gaat Verstappen voorlopig naar de leiding. Als VER rap is, kan hij nu het gaatje trekken naar Russell dat hij nodig heeft om bij zijn volgende stop de Brit voor te blijven. Het ziet er echter niet naar uit dat hij datzelfde kan doen bij Perez. Zo zouden we dus voor het eerst een duel tussen de twee Red Bulls kunnen krijgen om de zege aan het eind van de rit. Komen de teamorders dan al uit de kast?

Max Emilian komt aan het eind van ronde 44 binnen. Hij komt voor Russell en een dikke vier seconden achter teamgenoot Perez weer de baan op. Direct snoept Verstappen ruim een seconde van die voorsprong af. Het team laat Perez weten dat VER een andere strategie heeft en dat als hij sneller is, ze Max niet willen ophouden. Sergio stribbelt een beetje tegen door over de radio te roepen dat dat oneerlijk is, maar gaat uiteindelijk knarsentandend akkoord. Toch wel een beetje zonde, deze echo van Oostenrijk 2002. Zonder DRS had Max normaal gesproken een enorme kluif gehad aan de Mexicaan. Maar ja, het is een teamsport en Verstappen is het speerpunt van het team…

Finish

Hoewel Russell nog een keer stopt en daarmee even terugvalt tot achter Bottas, lijkt de top-3 lijkt daarmee bepaald, tenzij er nog gekke dingen gebeuren. Bottas, Sainz en Hamilton vechten om de posities net achter het podium. Daarachter lijken de Alpine’s beide op weg naar een positie in de top-10 en strijden de usual suspects om de kruimels. Hamilton geeft een teken van leven af door de voorlopig snelste ronde van de race te rijden. De zevenvoudig kampioen lijkt minimaal op pad naar P6, dus het is maar goed dat zijn team hem de opdracht heeft gegeven door te rijden. Zijn tempo is een stuk beter dan dat van Sainz die voor hem rijdt.

In ronde 58 gaan zowel Sainz als Hamilton voorbij aan Bottas. De geweldige vent concludeert daarna dat zo lang doorrijden op dezelfde set banden achteraf gezien toch geen geweldig idee was. Hamilton gaat daarna op jacht naar Sainz en die jacht duurt niet lang. In ronde 60 is het raak en gaat de Mercedes puur op snelheid voorbij aan de Ferrari. Mochten er nog vragen over zijn: Mercedes is officieel aan het aanhaken, zoveel is duidelijk.

Zo was er in het begin de nodige frustratie, maar wint Verstappen zijn vierde race van het jaar. De bizarre statistiek dat hij elke race die hij uitrijdt dit jaar wint, blijft daarmee overeind. Perez moet het doen met P2 en de snelste ronde in de race. De Mexicaan geeft aan na de race nog wel even te willen praten over de positiewissel. Russell wordt derde en heeft laten zien dat hij in tweegevecht kan knokken met Max en co. Hamilton verliest aan het eind toch weer P4 als Mercedes te maken krijgt met koelingsproblemen. Maar HAM mag gezien de gebeurtenissen van de eerste ronde blij zijn met P5 en de getoonde rees pees.

Bottas, Ocon, Norris, Alonso en Tsunoda maken de top-10 compleet. Dat is knap werk van alle vijf, maar toch in het bijzonder van Alonso, die als laatste startte. Tsunoda is steeds vaker zijn teamgenoot Gasly sneller af, wat vorig jaar nog erg zelden was. Vettel, Ricciardo, Gasly, Schumacher, Stroll, Latifi, Magnussen en Albon finishen buiten de punten. Klein lichtpuntje voor Latifi is daarbij wel dat hij voor het eerst rees pees toont die goed genoeg is om zijn zitje wat veiliger te stellen.

Max pakt met de zege de leiding in het WK over van Leclerc en ligt dus op koers voor titelprolongatie. Er kan echter nog van alles gebeuren. De volgende race…wordt het weer Casino Monte Carlo, in het pittoreske Monaco.

