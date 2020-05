Deze ‘Ford F-150’ deinst nergens voor terug

Hiermee vergeleken lijkt een Raptor opeens heel braaf.

Het uiterlijk van deze Ford F-150 spreekt duidelijke taal: deze auto staat zijn mannetje op ruig terrein. Niet alleen dat, deze auto is ook in staat tot hoge snelheden op een dergelijke ondergrond. Het lijkt daarom te gaan om een Baja-raceauto, maar dat is niet helemaal wat deze auto is.

We hebben hier namelijk te maken met een zogenaamde pre-runner. Deze auto’s verkennen het terrein voorafgaand aan een race. Op die manier kunnen de gevaarlijke plekjes in het parcours in kaart gebracht worden. Deze auto’s moeten dus ook in staat zijn met het terrein overweg te kunnen. Ze hoeven alleen niet zo spartaans te zijn als de echte raceauto’s. Met zo’n eisenpakket krijg je dus een auto zoals we hier zien.

De auto is gebouwd door Jimco Racing. Zij houden zich bezig met het bouwen van hardcore off-roadracers. Voor een pre-runner, die net wat luxer is, draaien ze hun hand echter ook hun hand niet om. Een van de meest recente creaties van Jimco is deze brute pick-up, die de naam Reaper mee heeft gekregen.

Onder de motorkap van de Jimco Reaper zul je geen Ford-logo’s tegenkomen. Het 800 pk sterke blok is namelijk afkomstig van Dougans Racing Engines, die weer gebruik hebben gemaakt van Chevrolet-techniek. Dit blok is gekoppeld aan een viertraps GM-automaat, gebouw door Gearworks. Het chassis is gebouwd door Jimco zelf. Behalve het koetswerk heeft deze auto dus weinig gemeen met een Ford F-150.

In het interieur heeft veel weg van een off-roadracer. Toch is te zien dat het hier om een pre-runner gaat. Zowel het dashboard als de stoelen zijn namelijk gehuld in leer. Ook beschikt de Reaper over overbodige luxe als airconditioning.

Het is niet bekend wat zo’n creatie moet kosten. Aangezien iedere auto door Jimco geheel naar de wensen van de klant wordt gebouwd, is dat voor iedere auto weer anders.