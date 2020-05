Manhart maakt de RS Q8 een Urus-killer

Als de Urus niet jouw smaak is en de normale RS Q8 te tam is.

De een vindt het geweldig, de ander walgt ervan. Hoe dan ook, asociaal dikke SUV’s zijn helemaal van deze tijd. In de bovenste regionen van dit drukbevolkte segment vinden we sinds kort de Audi RS Q8. Deze Audi combineert een imposant uiterlijk met een minstens zo imposant vermogen van 600 pk. Bovendien heeft de auto zich bewezen op de Nürburgring, met een recordtijd van 7:42,253.

Dit alles weerhield Manhart er niet van om de RS Q8 nog dikker en sneller te maken. We kennen deze tuner vooral van BMW’s, maar sinds kort wagen ze zich ook aan Mercedessen en Audi’s. In dit geval dus de RS Q8.

De Duitser hebben geen half werk geleverd: het vermogen is met maar liefst 50% gestegen. Dat betekent dat de über-Q8 nu over maar liefst 900 pk beschikt. Het koppel is gestegen van 800 Nm naar 1080 Nm. Hiermee kun je een Urus dus compleet het nakijken geven.

Om dit duidelijk te communiceren heeft Manhart gezorgd voor een bijpassend bruut uiterlijk, voor zover de RS Q8 dat nog niet had. De Audi heeft daarom een carbon fiber-bodykit gekregen, die bestaat uit een voorspoiler, side skirts, bredere wielkasten, een diffuser en een nieuwe motorkap.

De 23-inch velgen zijn ook afkomstig van Manhart. Zowel aan de buiten- als de binnenkant is de auto opgeleukt met goudkleurige accenten. Een ander kleurtje kan desgewenst ook. De RS Q8 was al vrij laag voor SUV-begrippen, maar Manhart heeft hem nog eens 30 mm dichter bij de grond gebracht. Het geheel lijkt daardoor nu meer op een opgeblazen hatchback dan een SUV.

Deze auto is bedoeld om te imponeren en daar hoort natuurlijk ook een bruut geluid bij. Standaard klinkt een RS Q8 niet extreem luid, maar Manhart kan dit verhelpen. Ze bieden namelijk een downpipe en een roestvrijstalen demper aan. Het is wel even afwachten of je daarmee door de apk komt.

Manhart geeft aan dat de prijs rond de €280.00 zal liggen (exclusief BPM). Als je het Ringrecord voor SUV’s wil slopen moet je er snel bij zijn. Manhart bouwt namelijk slechts tien stuks van deze brute RS Q8.