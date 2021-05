Ford F-150 Lightning heeft 1.050 Nm en enorme Frunk - Autoblog.nl

De Ford F-150 Lightning laat zien hoe het ook kan.

In een relatief korte tijd worden we verblijdt met een enorm aantal nieuwe elektrische pick-ups. De reden daarvoor is simpel: ze verkopen enorm goed. Althans, reguliere pick-ups. Als ook maar een klein gedeelte overstapt naar een EV, is de markt nog steeds zeer lucratief.

Dat is precies de reden waarom er nieuwe merken als Rivian en Lordstown eraan komen. Tesla heeft de bizarre Cybertruck-concept en de GMC Hummer is een vrachtwagen met EV-aandrijving en 200 kWh-accupakketten. Kortom, het wordt lekker druk in dit segment, alhoewel er nog geen fysieke auto in welke showroom dan ook staat. Vandaag komt er een aankondiging bij. Want dit is de nieuwe Ford F-150 Lightning!

Best verkochte auto ter wereld

Ford speelt overduidelijk op safe met de F-150 Lightning. De elektrische versie van de best verkochte auto ter wereld ziet er namelijk uit als een… Precies, als een F-150. Dat is een bewuste keuze, waarschijnlijk. Vergeet niet dat niet een groot gedeelte van deze trucks verkocht wordt in gebieden waar men nog een tikje conservatief is. Een elektrische coming out is dan misschien iets te veel van het goede.

De Ford F-150 Lightning is enorm. De lengte bedraagt 5,91 meter. De breedte is 2,02 (zonder spiegels) en 2,43 met de spiegels. De elektrische pick-up van Ford is iets meer dan 2,00 meter hoog. De wielbasis van de enorme bedrijfswagen bedraagt 3,69 meter. Kortom, het apparaat is gigantisch, maar niet wezenlijk anders dan bij andere F-150’s op benzine of satansap het geval is.

Motoren Ford F-150 Lightning

De instapversie van de Ford F-150 Lightning heeft niet één, maar twee elektrische motoren, gezamenlijk goed voor 426 pk en, houd je vast: 1.051 Nm!!! Vierwielaandrijving is altijd standaard. Heb je de versie met de grote batterij (hoe groot die is, dat vermeldt Ford niet), dan heb je nog meer vermogen: 563 pk. Het koppel blijft gelijk. Volgens Ford kun je in zo’n 4,5 seconden naar de 96 km/u sprinten.

Maar er zijn meer noviteiten. De Ford F-150 Lightning heeft namelijk een onafhankelijke achteras. Een grote kans dus dat deze elektrische F-150 ook de best rijdende F-150 zal zijn. Je kan tot 907 kilogram laden in de laadbak. Het trekvermogen is 4.535 kilogram. Kortom, ook met elektrische aandrijving kun je nog prima werken. Het leukste cijfer is die van de kofferbak aan de voorzijde. Omdat er geen V8 is en de elektromotor op de as zit, is er ineens 400 liter beschikbaar.

Niet duur

Volgens Ford kost een ‘middle-of-the-range’ model, de XLT, precies 43.428 euro. Net als bij de Tesla Cybertruck kun je een aanbetaling doen, in het geval van de F-150 Lightning bedraagt deze slechts 100 dollar.

De Ford F-150 Lightning staat ‘ergens volgend jaar’ in de Amerikaanse showrooms, aldus Ford. Of de auto ook naar Europa komt, is niet bekend.