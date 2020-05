‘Nissan komt naast 400Z ook met 480Z’

Er zijn gelukkig ook nog positieve Nissan-geruchten.

De geruchtenmolen rondom de sportieve Nissan draait op volle toeren. Dat zijn namelijk de Japanse auto’s die tot de verbeelding spreken. Toyota kwam al met een nieuwe Supra en dat laat Nissan niet op zich zitten. Volgens eerdere berichten komt de opvolger van de stokoude 370Z al binnen een jaar.

Voorheen stonden de aanduidingen 350Z en 370Z niet voor het aantal pk’s. Deze auto’s hadden namelijk respectievelijk 280 en 331 pk in standaarduitvoering. De naam correspondeerde met de cilinderinhoud. Bij de langverwachte opvolger van de 370Z gaat dat naar verluidt veranderen.

Zoals al langer bekend was, gaat het volgende model in de Nissan Z-reeks waarschijnlijk 400Z heten. Deze krijgt geen 4,0 liter motor, maar wel 400 pk. Dit vermogen zal naar verluidt geproduceerd worden door de twinturbo 3,0 liter-V6 die we kennen uit de Infiniti Q60.

De 350Z en 370Z hadden varianten met meer vermogen. Dat was geen enkel probleem voor de naamgeving. Als Nissan de 400Z een variant met meer vermogen wil geven klopt de naam echter niet meer. Volgens de laatste geruchten komt er inderdaad een krachtigere variant én krijgt deze ook een andere naam.

Naast de naam 400Z is namelijk ook de naam 480Z opgedoken. Deze krijgt dus als het goed 480 pk. Dit meldt de Japanse website Spyder7. Het is wel de vraag wat dit betekent voor de eerdere geruchten over een 500 pk sterke Nismo-versie. Een versie van 480 pk en een versie van 500 pk naast elkaar is wel erg onwaarschijnlijk. Het zou dus goed kunnen dat de 480Z de Nismo versie wordt. Tenzij er een Nismo-versie komt die nóg krachtiger is, maar dat zijn we misschien weer te optimistisch.