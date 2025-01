Deze Ford met V6 kost €219.000 op Marktplaats

Deze Ford is dik, maar wel echt heel duur.

Er zijn hele dure Fords, en er zijn ook hele dure Fords met een V6 (de GT). Toch moeten we even slikken bij het zien van de prijs van een Ford occasion op Marktplaats. Dit is geen Ford GT, maar er hangt wel een prijskaartje aan van €219.000.

Het betreft een Ford Bronco, en dan niet zomaar eentje. De megadikke wielkasten verraden dat het om een Bronco Raptor gaat. Deze werd in 2022 al onthuld, maar inmiddels hebben de eerste exemplaren hun weg naar Nederland gevonden. Er staan nu twee Bronco Raptors op Marktplaats, waaronder dit grijsblauwe exemplaar.

De Bronco wordt – heel on-Amerikaans – niet met V8 geleverd, dus ook de topversie heeft een V6. Daarmee kom je verder weinig tekort, want deze levert 417 pk en 597 Nm aan koppel. De bedoeling is dat je daarmee vooral heel hard over onverhard terrein kunt scheuren. Daarom heeft de Raptor 22 centimeter meer bodemspeling en een 12 centimeter grotere spoorbreedte.

In Nederland heb je vrij weinig aan zo’n auto, dus logischerwijs wordt die hier niet geleverd, in tegenstelling tot de normale Bronco. Dat neemt niet weg dat het zo’n Bronco Raptor wel een heel cool apparaat is. Juist ook omdat het een unieke auto is in Nederland.

Je betaalt wel de hoofdprijs: dit gloednieuwe exemplaar wordt op Marktplaats aangeboden voor €219.000. Dat terwijl de vanafprijs in de VS 90.000 dollar is. Overigens wordt in de advertentie weer een andere prijs vermeld, namelijk €179.000 inclusief btw en bpm. Maar dat is alsnog heel veel geld. Kun je nagaan hoe duur deze auto was geweest als er wél een V8 in had gelegen.

Ondanks het stevige prijskaartje lijkt de auto toch al een koper gevonden te hebben, want hij staat als gereserveerd. Als je interesse had in deze auto: sorry, dan hebben we je misschien blij gemaakt met een dode mus.