Deze Ford Ranger Raptor kun je herkennen uit een film - Autoblog.nl

We hebben niet gezegd dat deze Ford Ranger Raptor Special Edition uit een bekende film komt.

Soms vinden autofabrikanten het leuk om in de huid van Hollywood te kruipen. Denk bijvoorbeeld aan de films van BMW. Ook Ford heeft de smaak nu te pakken met het uitbrengen van een eigen film. In de film speelt de nieuwe Ford Ranger Raptor Special Edition de hoofdrol. Zoals de naam al doet vermoeden is deze Ranger Raptor net even wat anders.

De film heet The Good, the Bad and the Bad-RSE. Volgens Ford is het een Spaghetti Westerns geïnspireerde actiefilm. De naam is natuurlijk een knipoog naar The Good, the Bad and the Ugly uit 1966.

Je moet niet bang zijn om op te vallen, want opvallen doe je met de Ranger Raptor Special Edition. De pickup is uitgevoerd met racestrepen en verkrijgbar in speciale kleuren (Performance Blue, Conquer Grey en Frozen White). In het interieur komen rode accenten terug op onder andere het stuurwiel, het dashboard en de portierbekleding. Het stuurt ook daadwerkelijk anders, want Ford Performance is verantwoordlijk voor het het chassis Onder de grote motorkap huist een 2.0-liter EcoBlue biturbo-dieselmotor met 213 pk en 500 Nm koppel. Het blok is gekoppeld aan een tientraps automaat.

In The Good, the Bad and the Bad-RSE is naast de Ford Ranger Raptor Special Edition ook andere Ranger Raptor modellen van het merk te zien. Begin volgend jaar staat de speciale Ranger Raptor bij de dealer. Ford spreekt over een beperkte oplage zonder daadwerkelijk keiharde cijfers te noemen.