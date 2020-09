Britse auto's zouden volgend jaar nóg duurder kunnen zijn - Autoblog.nl

Autofabrikanten als Aston Martins, Bentleys en Jaguars staan niet per se bekend om hun lage prijskaartje. Volgend jaar zouden deze Britse auto’s echter nóg duurder kunnen zijn.

Al vier jaar geleden stemden de Britten voor het vertrek uit de EU, maar anno 2020 is die verdoemde Brexit nog steeds niet voorbij. Okay, officieel zijn ze sinds januari geen EU-land meer. Maar naast een gestreken vlag in Brussel zijn er eigenlijk amper veranderingen te zien. Op oud en nieuw moet dat echter anders zijn. Dan moet het Verenigd Koninkrijk volledig op haar eigen benen staan. De nu nog geldende handelsakkoorden met de EU zijn dan voorbij.

En dat zou een gigantische ramp zijn voor autofabrikanten, zowel Europese als Britse. Althans, dat claimt het Europese verbond voor autofabrikanten ACEA. In een brief zeggen ze dat – tenzij er een nieuw handelsverdrag komt – Europese en Britse autofabrikanten over de komende vijf jaar 110 miljard euro verliezen.

Het zit zo. Op dit moment handelen de EU en het VK alsof die hele Brexit nooit heeft plaatsgevonden. Ondertussen overleggen de EU en het VK over hoe die handelsrelaties er vanaf 1 januari 2021 uit moeten gaan zien. Spreken ze niks af? Dan moeten het VK en de EU handelen onder standaard WTO-regels. Dat betekent dat er een extra belasting van 10 procent op auto’s komt en 22 procent op bestelbusjes en vrachtwagens.

Die extra belastingen zijn volgens de autofabrikanten veel hoger dan de winsten die ze maken op auto’s. Dat moet volgens de ACEA waarschijnlijk de consument gaan betalen, dus worden die Britse auto’s waarschijnlijk nog een stukje duurder. Dat heeft weer impact op de vraag naar de auto’s. ACEA verwacht dat door die extra belastingen, er drie miljoen auto’s minder worden verkocht in de EU en het VK. Dat komt neer op een verlies van 52,8 miljard euro voor de Britse autofabrikanten en 57,7 miljard euro voor de Europese. Tel dat bij elkaar op en je komt zo aan die 110 miljard euro.

Overigens zijn het niet alleen Britse auto’s als de Jaaags, Astons en Rolls-Royces die door de extra tarieven geraakt zou kunnen worden. Auto’s die in het Verenigd Koninkrijk worden gemaakt voor de Europese markt – bepaalde Nissans, bijvoorbeeld – zouden ook door deze tarieven geraakt kunnen worden. Dat is vermoedelijk ook de reden dat Honda vorig jaar besloot uit het VK te stappen, al zeiden ze zelf iets anders.

Is er nog een oplossing? Jawel, zeggen de autofabrikanten. Een handelsakkoord tussen de EU en het VK zonder die extra handelstarieven. “Anders krijgt onze sector, na de coronacrisis, nog een extra klap te verduren”, zegt de (Nederlandse) baas bij ACEA Eric-Mark Huitema.

Foto: Fotoshoot met McLaren 570S en Aston Martin DB11 van @HarmenGerritsen via Autojunk.nl.