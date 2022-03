Deze foute bakken komen gewoon bij Mercedes zelf vandaan

In tegenstelling tot wat je denkt is dit géén meeting met custom Mercedessen.

Mercedes was ooit een merk met klasse, maar ze doen nu aardig hun best om dit imago van zich af te schudden. Mercedes heeft nu nota bene de handen ineengeslagen met een skateboard fabrikant. En dan hebben we het niet over skateboard platforms, maar over echte skateboards.

Om de samenwerking met skateboardboer Palace te vieren presenteert Mercedes nu vier ‘Palace Editions’. De auto’s zijn voorzien van ontwerpen die je overal zou verwachten, behalve op een Mercedes.

Wat je hier ziet zijn trouwens geen wraps. Alles is gespoten bij de AMG Performance Studio in Affalterbach. Er zijn zelfs zeven laklagen aan te pas gekomen, om de kleurovergangen te bereiken. De designs zijn geïnspireerd op verschillende wereldsteden.

Mercedes-AMG A45 S

Om met de kleinste te beginnen: de A 45 S is geïnspireerd op Londen. Iets specifieker: het design moet een hommage zijn aan de Britse ‘custom car scene’ in de jaren ’60, ’70 en ’80. Kennelijk is een airbrush-schildering van een tijger op de motorkap typisch Brits.

Het interieur van de A 45 is bijna net zo opvallend als het exterieur. Dit is namelijk uitgevoerd in knalblauw en knalrood. Toevallig waren dat ook precies de kleuren die Jeff Koons koos voor het interieur van zijn BMW Art Car. Het betreft een rechtsgestuurde auto, dus er is toch nog iets Brits aan deze auto.

Mercedes-AMG GT 63 S 4-door

De AMG GT 4-door is van voren niet zo opvallend. De voorkant is namelijk gewoon zwart, net als alle andere AMG GT 4-door’s. De achterkant is echter des te opvallender: die is uitgevoerd in neongroen, met dito velgen. Het interieur is ook opgevrolijkt met knalgroene accenten. Dit design is geïnspireerd op de stad New York. Het kleurenschema moet de twee kanten van de stad laten zien. De zwarte kant en eh… de groene kant.

Mercedes-AMG SL 63

Als je af fabriek een hele opvallende SL 63 wil, dan kan dat gewoon. Je kunt ‘m namelijk in het geel krijgen. Dit exemplaar gaat nog een stapje verder. Deze is uitgevoerd in een kleurovergang van geel naar oranje. Deze zomerse kleurstelling is geïnspireerd op LA. Daar schijnt het namelijk altijd zomer te zijn. De felle kleuren kan de nieuwe SL nog best hebben, maar de gigantische logo’s zijn een beetje te veel van het goede.

Mercedes-AMG G 63

Last but not least: de G-klasse. Deze is voorzien van een airbrush voorstelling waar menig vrachtwagenchauffeur jaloers op wordt. Er is een paard afgebeeld dat door de ruimte galoppeert. Dit is een eerbetoon aan de stad Tokyo, want daar houden ze van fantasy.

Mocht je een van deze modellen wel zien zitten, dan heb je helaas pech. Dit zijn namelijk one-off modellen. Maar had je waarschijnlijk al door. Je kunt wél kleren kopen met dezelfde designs, mocht je dat willen.