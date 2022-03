Schoonvader van Tom Coronel wil het perfecte F1-circuit bouwen

Een goed F1-circuit bouwen? Het is heel simpel, aldus Klaas Zwart.

We zijn net aan een Formule 1-tijdperk met nieuwe regelementen begonnen, maar er zijn natuurlijk altijd dingen te verzinnen die de sport leuker en/of eerlijker kunnen maken. Iemand die er ook nog wel een paar ideetjes op nahoudt in Klaas Zwart.

Wie was Klaas Zwart ook alweer? Hij is de schoonvader van Tom Coronel, maar belangrijker: hij is de man achter het automerk Ascari en het Ascari Race Resort. Dat circuit, gelegen in de heuvels bij het Spaanse Ronda, heeft hij zeer recent van de hand gedaan.

De 71-jarige zakenman zit echter nog boordevol plannen. Hij vindt bijvoorbeeld dat de Formule 1-circuits beter kunnen, zo laat hij weten tegenover Quote. Volgens hem moeten er meer plekken zijn waar je op een natuurlijke manier in kunt halen. Dan is er geen noodzaak voor kunstgrepen als DRS.

Zwart geeft aan dat hij niet per se tegen DRS is, maar hij vindt het wel oneerlijk dat alleen de achtervolger het mag gebruiken. Gelukkig heeft hij een oplossing: hij wil zelf een circuit ontwerpen waar er überhaupt geen noodzaak is voor DRS.

Naar eigen zeggen weet hij als geen ander wat een circuit nodig heeft. “Kijk, de meeste circuits zijn ontwikkeld door mensen die nooit in een Formule 1-auto geracet hebben. Ik wel. 25 jaar geleden stapte ik voor het eerst in, en afgelopen weekend heb ik nog in zo’n wagen gereden,” aldus Klaas Zwart.

Een eigen F1-circuit ontwerpen, dat is nogal wat. Maar het moet gezegd worden: we kennen Klaas Zwart als iemand die zijn dromen ook waar maakt. Een eigen automerk oprichten, een compleet circuit uit de grond stampen: hij deed het toch maar even.

Nu is Zwart niet van plan nog een circuit uit de grond te stampen. Nee, hij wil een bestaand Formule 1-circuit aanpassen. Hij is daarvoor met een aantal circuits in onderhandeling. Het klinkt allemaal een erg ambitieus (een tikkeltje megalomaan zelfs), maar we laten ons graag verrassen.

Bron: Quote

Foto: Spanky Speed