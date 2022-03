Deze Franse topwagens gaan allebei NU uit productie

Zo zonde, eigenlijk. Deze Franse topwagens kun jij niet meer bestellen.

De middenklasse gezinsauto lijkt definitief te gaan verdwijnen. Nog niet zo heel erg lang geleden, in de jaren ’90, had Tony Blair het over ‘The Mondeo Man’. Een hardwerkende meneer met gezin, rijtjeshuis en een Ford Mondeo. Die auto staat nog in de prijslijsten, maar wanneer zag jij voor het laatst een nieuw model? Precies.

Maar het wordt nog erger. We kregen namelijk bijna gelijktijdig bericht van twee verschillende merken uit Frankrijk. Want ja, helaas, er zijn twee Franse topwagens die uit productie gaan.

Einde Franse topwagens

De eerste is de Citroen C4 Spacetourer. Nu is dat in principe niet heel erg vreemd. De auto begon zijn carrière in 2013 als Citroen C4 Picasso en Grand C4 Picasso. De gewone Picasso bood plaats aan vijf man, de Grand heeft twee zitplaatsen extra. In 2018 werd de auto gefacelift en werd de naam Picasso vervangen door Spacetourer. Ook nu was er een korte en lange versie.

De korte versie ging in 2020 al uit productie, nu is het tijd aan de lange versie. Citroën gaat er prat op dat de C5 X en Berlingo de ‘MPV-traditie doorzetten’, maar dat is natuurlijk niet het geval. De C5 X is een crossover en de Berlingo een Ludospace.

De combinatie van enorm veel ruimte en comfort in een relatief compacte auto met laag gewicht (en dus lage kosten) was uniek voor dit type auto. We zijn benieuwd waar jonge gezinnen over 5-10 jaar in moeten gaan rijden.

Ook deze Renault

Maar we hadden het over twee Franse topwagens, niet eentje. Want er is er nog een auto die komt te vervallen en dat is de Renault Talisman. Zowel de Berline (sedan) als de Estate (stationwagon) zijn per direct uit productie genomen. In tegenstelling tot Citroën zegt Renault niet een opvolger paraat te hebben, alhoewel je de Mégane Estate nog kunt bestellen in Nederland.

Volgens Renault zijn crossovers in deze prijsklasse populairder en heeft het geen zin om een D-segment sedan en stationwagon aan te bieden.

Veel andere fabrikanten hebben al laten weten dat ze het D-segment laten voor wat het is. De stationwagon doet het gek genoeg nog niet zo slecht, dus voor Volkswagen en Skoda keren de Passat Variant en Superb Combi wél terug.

Overigens komt het niet alleen door de crossovers dat we minder voorbeelden zien van Franse topwagens als de C4 SpaceTourer en Talisman.

Premium is tegenwoordig ook populairder dan voorheen. Men heeft liever een kale 318i met M-Pakket dan een dikke Talisman met 200 pk en alle opties. Dat de Renault sneller, luxer en ruimer is deert niet. Premium is het toverwoord.

Tenslotte speelt het natuurlijk ook mee dat de Citroen en Renault in kwestie qua techniek niet nieuwerwets waren. Geen elektrische versie, geen plug-in hybride of zelfs 48V-ondersteuning. In dat opzicht is het ook geen wonder dat deze Franse topwagens er niet meer zijn. Jammer is het wel.

