Model S met 965 km range is niet goed (volgens Elon)

Rare mensen daar, bij Tesla. Of denken ze daar juist wel goed na? Hoe cool zou een Model S met 965 km range wel niet zijn!

Het verschil tussen een gek en een genie is de mate van succes. Dus als je een baas bent die zich raar gedraagt, is het alleen geoorloofd als je wint. Dit naar aanleiding van een lezersbrief van ene T. Wolff uit Monte Carlo.

Ook ene E. Musk uit Fremont kan zich af en toe bijzonder gedragen. De automotive pionier – tevens een van de langstzittende CEO’s van alle automerken – kan af en toe opmerkelijk gedrag vertonen.

Maar ja, zijn bedrijf wordt op zo’n enorme waarde geschat dat het eigenlijk niet uit maakt. Kortom, Elon Musk is een genie. Maar waarom heeft de Tesla Model S dan niet een veel grotere actieradius?

Model S met 965 km range is niet goed

Dat vroeg Whole Mars Catalog zich af. De eerste Lucid Air met een range van 500 mijlen (804 km!) is inmiddels afgeleverd. Geweldig nieuws voor de kleine fabrikant, maar volgens Whole Mars moet het Tesla de fabrikant gaan worden die auto’s met een dergelijke actieradius gaat produceren op grote schaal (met name dat laatste is nog een heikel punt bij EV-nieuwkomers).

Maar is dat ook zo? Omdat @elonmusk getagd werd, kon hij ook antwoord geven. Ah, social media kan wel degelijk handig zijn. Volgens Elon is het namelijk prima mogelijk om een Model S meer actieradius te geven. Sterker nog, volgens Musk kon Tesla 12 maanden geleden al een Model S met 965 km range bouwen.

Echter, volgens Musk zou dit een slechter eindproduct opleveren. Je bent immers teveel bezig met het meesleuren van extra massa. Elektrische auto’s zijn zonder uitzondering veel te zwaar. En dat komt in alle gevallen door de loodzware accu’s. Die accu’s zorgen er niet alleen voor dat de rijkwaliteiten erop achteruit gaan (en waarom auto’s met verbrandingsmotor leuker zijn in de bochten), maar voor nog veel meer.

Verschrikkelijk efficient

Volgens Elon Musk gaat namelijk ook de acceleratie en efficiency erop achteruit, naast de rijeigenschappen. Musk geeft ook te kennen dat de 643 km actieradius van de Model S al eigenlijk door niemand gebruikt wordt.

Overigens heeft Elon Musk wel een punt. Als het gaat om extra gewicht, valt dat bij Tesla relatief gezien heel erg mee. Bij Tesla weten ze vaak net even wat meer uit de accu’s te persen, is de aerodynamica voor uitstekend elkaar en zijn de motoren verschrikkelijk efficient. Dus ja, Meneer Musk lijkt hier een goed punt aan te snijden. Een Tesla Model 3 weegt zo’n 270 kg minder dan een vergelijkbare BMW i4, maar heeft veel betere prestaties én een grotere actieradius.

Aan de andere kant, er zijn zat auto’s met verbrandingsmotor die met gemak 1.000 km halen op een tank. Daarbij hebben we nooit gezegd dat niet handig is. Zeker als je thuis niet kunt laden, bijvoorbeeld. Daarbij, het zou wel gaaf zijn om de keuze te hebben. Een model met 965 km range lijkt overkill, maar meer is toch altijd handiger? Of niet? laat het weten in de comments!

