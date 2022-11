Deze G-klasse occasion houdt je op meerdere manieren voor de gek

We verklappen alvast dat het wél een echte AMG is.

Neppe AMG’s zijn er in overvloed. Vaak gaat het niet verder dan badge tuning, soms hebben mensen ook de moeite genomen om AMG-bumpers en -uitlaten te monteren. Op Marktplaats staat er nu een neppert waarbij de vork iets anders in de steel zit. Het is namelijk een échte AMG, die zich toch beter voor wil doen.

Als je de neus bekijkt lijkt het op het eerste gezicht een G 63 van de laatste generatie, die onderhanden is genomen door Brabus. De auto staat ook te koop als ‘Brabus G 800 Widestar’. Daarmee praten we over een peperdure auto, die zelfs tweedehands zomaar 4 ton kan kosten.

Bij nadere inspectie blijkt echter al snel dat het helemaal geen Brabus G 800 Widestar is. En ook geen G-klasse van de nieuwste generatie. En geen G 63. In werkelijkheid is het een ‘oude’ G-klasse uit 2011, met het front van een nieuwe G-klasse en een neppe Brabus-bodykit.

Dat verzwijgt de advertentie overigens ook niet. Daarin staat vermeldt dat het een G 55 AMG is. Ondanks alle neppe onderdelen is het dus wel gewoon een echte AMG. Maar dat was blijkbaar niet genoeg voor de vorige eigenaar.

Mocht je nog twijfelen of dit echt een G-klasse van de vorige generatie is, dan geeft het interieur wel uitsluitsel. Je kijkt duidelijk naar het stokoude dashboard van de vorige Geländewagen. Het interieur heeft trouwens wel een flinke make-over heeft gekregen, want alles is bekleed met pornorood leer en alcantara.

Ook al is de bodykit nep, het lijkt er op dat de motor wel degelijk een Brabus-behandeling heeft gekregen. De advertentie heeft het namelijk over 780 pk. Dat is aanzienlijk meer dan de 507 pk die een G 55 AMG standaard leverde.

Ondanks het feit dat het geen Brabus 800 Widestar is, kunnen we niet spreken van een koopje. Voor deze G 55 met 95.000 km op de teller wordt nog €89.500 gevraagd. Eerlijk is eerlijk: een unieke auto is het wel. Daar heeft de Marktplaats-advertentie geen woord over gelogen.

Met dank aan Nick voor de tip!