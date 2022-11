Mercedes-Benz S-klasse W222 2013-2020 occasion aankoopadvies

Nieuw zijn ze bijzonder prijzig, als tweedehandse auto zijn ze iets beter te doen. Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Mercedes-Benz S-klasse W222.

Ik schrijf Mercedes-Benz, maar bij deze generatie die van 2013 tot 2020 werd geleverd horen nog twee namen. Extra luxe is er in de vorm van de Mercedes-Maybach S-klasse, extra sportiviteit levert de Mercedes-AMG S-klasse. Bij zowel de Maybach als de AMG kon je kiezen uit de belachelijke V8 of de V12 die daar nog een schepje boven opdoet.

Daarnaast kon je kiezen uit diverse lengtes voor de carrosserie: normaal (kort), lang (+17cm), Maybach (+34cm) en de Pullman die nog eens een ruime meter langer is. Als je wil opvallen dan is jezelf laten afzetten in een 6,5 meter lange Pullman best een leuk idee. Dat Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-Un ook een S-klasse Pullman had, vonden ze bij Daimler destijds minder grappig.

Formeel hebben ze allemaal andere modelaanduidingen: de korte S-klasse heet W222, de lange V222, de Maybach X222, Pullman VV222. En dan zijn er ook nog de coupé en cabriolet versies, maar die laten we voor nu even buiten beschouwing.

Voor zo’n exclusief product wist Mercedes-Benz wereldwijd toch nog meer dan een half miljoen exemplaren te verkopen. In 2018 kreeg de verkopen een impuls door de introductie van de facelift die onder andere nieuwe koplampen, achterlichten, andere grille en stuurwiel behelste.

Aandachtspunten Mercedes-Benz S-klasse W222

Als je een tweedehands Mercedes-Benz S-klasse W222 wilt kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich orde, maar loop toch even door de lijst met Mercedes-Benz S-klasse W222 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Soms worden auto’s in deze klasse voor verrassend lage prijzen aangeboden, zeker als ze op leeftijd. Voor de Mercedes-Benz S-klasse W222 van dit occasion aankoopadvies geldt het nog wat minder, maar wees je bewust van de running costs. Reparaties kunnen enorm in de papieren lopen. Een auto met een sluitende onderhoudshistorie zonder bezuinigingen is wat je wil.

De onderdelen hebben ook forse prijskaartjes, passend bij een auto die nieuw ruim over de ton in euro’s heen ging.

Carrosserie en interieur

Vocht in de koplampen, vooral na regen- of sneeuwbuien. Het vocht zou vanzelf moeten verdwijnen, maar als het lang blijft hangen kan het tot schade aan de elektronica leiden.

Een S-klasse is een forse auto, dus controleer de carrosserie op (parkeer)schades.

De kofferbak is in principe gigantisch. Behalve bij de hybride versies doordat het accupakket ruimte daar wegsnoept.

Onderstel

De Airmatic luchtvering staat (nog) niet als problematisch te boek, maar we weten uit het verleden waar het mis kan gaan. Ten eerste de pomp, als die stuk is zakt de auto op vier hoeken door z’n hoeven. Ten tweede de balgen bij de wielen. In dat geval zal de S in één hoek laag blijven hangen. Als er kleine lekkages zijn dan kan het zijn dat de auto nog wel op niveau komt, maar dat de pomp te hard moet werken en daardoor doorbrandt. Goed controleren of alles luchtdicht is dus, met name de achterzijde is gevoelig.

Een ander aandachtspunt is Magic Body Control, de opvolger van ABC. Het is mooie techniek, maar reparaties kunnen duur zijn door de extreem hoge prijzen voor onderdelen. Het ABC systeem kende in de vroege jaren nogal wat issues, maar bij deze generatie Mercedes S-klasse lijkt dat mee te vallen.

Keramische remmen waren een optie en gaan in theorie een autoleven mee. In de praktijk echter niet en ze zijn ook nog eens kostbaar om te vervangen. Controleren dus! Het werkgebied moet een glans hebben en op de randen mogen geen beschadigingen te zien zijn.

Aandrijflijn

De OM651 viercilinder diesel die tot circa 2017 is gebruik lekt nog wel eens olie bij een pakking bij de kettingspanner. Er is een recall voor geweest.

De V6 diesel (OM656) krijgt soms te maken met een lage druk brandstofpomp die het niet goed doet. Dat leidt tot vermogensverlies en in sommige gevallen tot een remsysteem wat het niet goed doet.

Tot 2017 is de 7G Tronic automaat gebruikt. Naar een handbak zoek je overigens vergeefs, die is er al tijden niet meer in de S-klasse. De 7G tronic bak kan moeite hebben met op- en neer schakelen tussen de tweede en derde versnelling. Meestal is het een software issue.

Elektronica

Vreet accu’s. er zijn er twee. Mocht je vreemde problemen met het start-stop systeem hebben, dan is de oorzaak meestal een slechte accu.

Veel sensoren, want meten is weten. Tenzij een sensor in de war is, dan komen er rare foutmeldingen.

Het Comand infotainment systeem verdient een goede inspectie. Soms treden zwarte schermen en navigatie issues op, dus test dat allemaal.

Een auto als deze heeft véél elektronica aan boord, check altijd of alle knopjes doen wat ze moeten doen! Er zijn meer dan 100 elektromotoren aan boord, dus controleer echt zoveel mogelijk.

Motoren

Benzine

S300h 231 pk/ 500Nm

S400h 333 pk/ 370 Nm

S400 333 pk/ 480 Nm

S450 367 pk/ 500 Nm

S500e 442 pk/ 650 Nm

S500 456 pk/ 700 Nm

S600 530 pk/ 830 Nm

S560e 563 pk/ 700 Nm

S560 469 pk/ 700 Nm

S600 530 pk/ 830 Nm

Maybach S650 630 pk/ 1000 Nm

S63 AMG 585 pk/ 900 Nm

S65 AMG 630 pk/ 1000 Nm

Diesel

S350d 258 pk/ 620 Nm

S350d 286 pk/ 600 Nm

S400d 340 pk/ 700 Nm

Aanbod Mercedes-Benz S-klasse W222 op Marktplaats

Op moment van schrijven zijn er meer dan 100 exemplaren van de Mercedes-Benz S-klasse W222 op Marktplaats.nl te vinden. Prijzen voor de Mercedes-Benz S-klasse W222 beginnen bij zo’n 30 mille voor exemplaren met al ruime ervaring en lopen tot zo’n twee ton voor een recente Maybach. Voor het totale aanbod van de Mercedes-Benz S-klasse W222 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.