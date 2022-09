Doe eens gek, koop een Carver One op Marktplaats!

En dan bedoelen we niet de elektrische scooter, maar een originele Carver One.

Ons land heeft weinig auto’s voortgebracht, maar áls er een auto van Nederlandse bodem komt is het doorgaans wel wat bijzonders. Van Donkervoort en Spyker tot Lightyear en PAL-V: ze maken allemaal hele bijzondere creaties.

Een van de meest bijzondere automobiele producten uit ons land is toch wel de Carver One. Deze knotsgekke driewieler hield het midden tussen een auto en een motor en combineerde op deze manier het beste van twee werelden. Of het slechtste, het is maar net hoe je het bekijkt.

Carver ging helaas in 2009 op de fles, maar het merk heeft inmiddels weer een comeback gemaakt. De Carver is nu volledig elektrisch. Op Marktplaats troffen we echter een originele Carver One aan. Het gebeurt niet vaak dat er een te koop staat, want er rijden maar 18 stuks rond in Nederland.

De originele Carver (de enige echte, volgens de verkoper) beschikt nog gewoon over een benzinemotor. Een 660 cc Daihatsu-blokje om precies, dat goed is voor 68 pk. Daarmee valt er genoeg lol te beleven, want de Carver One weegt maar 643 kg.

Je kan (en mag) er ook gewoon de snelweg mee op. De topsnelheid ligt op 185 km/u, wat in dit ding waarschijnlijk aanvoelt als 250 km/u. Maar het leukste zijn natuurlijk de bochten. Daarmee heb je de beleving van een motor, zonder dat je jezelf meteen in levensgevaar begeeft.

De vorige eigenaar (of eigenaren) heeft er in ieder geval regelmatig mee gereden, want er staat inmiddels 72.000 km op de teller. Dat is nog best veel voor een Carver. Misschien had Jeremy Clarkson toch gelijk toen hij zei dat het rijden in een Carver One nooit gaat vervelen.

Het is zonder meer leuk speelgoed, maar vanwege de zeldzaamheid helaas ook duur speelgoed. De verkoper vraagt er op Marktplaats €48.750 voor. Maar ach, je leeft maar één keer, toch?