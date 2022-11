Offroad supercars: dit is de Autoblog Top 10

De categorie top 10 offroad supercars is groter en groter aan het worden. We nemen de tien tofste projecten met je door!

Afgelopen weer was het dan zover, Porsche onthulde de 911 Dakar. Een auto die ergens gewoon helemaal klopt. Het idee is simpel, pak een 911 en kleed ‘m aan met dikke banden, hogere veren en andere onderdelen voor de betere Allroad-look. Pak een naam uit het verleden en tadaa, he je hebt een offroad supercar.

Het is weliswaar een heel bijzondere categorie auto, maar wij denken dat Porsche zonder problemen die 2.500 exemplaren gaat verkopen. Sterker nog, het zou ons niet verbazen als de versie na de 992-facelift gewoon weer terugkomt.

Ondanks dat Porsche de eerste is die het op deze schaal doet, is het zeker niet de eerste in de wereld van offroad supercars. Er waren er wel wat meer de afgelopen jaren. We nemen hier onze top 10 door, waarover uiteraard altijd gediscussieerd kan worden in de commentsectie!

Porsche 911 Dakar (992)

2022

De Porsche 911 is altijd een auto geweest waarmee je altijd uit de voeten kunt. In tegenstelling tot een Ferrari of Lamborghini kun je met een 911 ook door woonwijken rijden of modderpaden bedwingen. Daarvoor heb je niet eens altijd vierwielaandrijving nodig, de motor op de achteras zorgt voor voldoende druk.

De 911 Dakar is een iets hogere 911 met andere bumpers, wielkasen en offroad banden. Optioneel kun je ‘m in Rothmans kleuren krijgen. Sowieso is er optioneel erg veel mogelijk bij Porsche. Collega @Loek haalde met gemak de 3 ton. Het is de langzaamste Porsche sinds lange tijd: de topsnelheid is begrensd op 240 km/u. Maar dat haal je dan wel altijd en overal.

Laffite X-Road

2020

Porsche is zeker niet nieuw in dit segment. Zarooq had in 2015 al ideeën voor de Sandracer 5000GT. Een toffe naam en een tof concept (offroad supercar), maar we hoorden er later niets meer van. Totdat de Laffite X-Road voorbij kwam. Dat is gewoon een doorontwikkeling daarvan. Bruno Laffite is de drijvende kracht achter het project.

De X-Road is een eigenlijk een soort offroad buggy met een chroom-molybdeem buizenchassis. De rest is aangekleed met aluminium en carbon delen. Je kan ‘m bestellen met een Chevrolet V8 motor, goed voor 720 pk. Bijzonder, je kan ook een elektrische variant bestellen met 460 pk. Leuk detail, in beide gevallen blijven het achterwielaandrijvers!

Lamborghini Huracán Sterrato (LB724)

2022

Porsche is dus net iets eerder, maar we hebben zo’n vermoeden dat de Lamborghini Huracán Sterrato een stuk spectaculairder zal worden. In principe is het idee hetzelfde als bij de Porsche. Het is een hoge Lamborghini Huracán. Wat je daarmee kan doen: geen flauw idee. Maar mensen zijn er er al langer mee bezig.

Het is ook een significante auto, want de laatste Lamborghini met enkel en alleen een atmosferische V10. We weten dat de auto komt, we weten ook wanneer (begin december) en we hebben al afbeeldingen. Alleen is de auto officieel nog niet onthuld en zijn er nog geen verdere details bekend. Vergeet niet dat Lamborghini al sinds 2019 deze auto aan het teasen is. Knap werk!

Ruf Rodeo

2020

Heel erg leuk, die Porsche, maar dit is wat je wil. Hoe leuk het idee van die Porsche is, het ding is ontiegelijk duur voor iets dat niets minder is dan een verhoogde Carrera 4 GTS. Natuurlijk, de Ruf Safari is veel, heel erg veel duurder. Maar je krijgt wel iets aparts. De basis is namelijk niet een 992. Nee, de basis is dezelfde koolstofvezel basis-chassis van de CTR en SCR.

Zie het als een unieke sportwagen met toevallig 911-kenmerken. Qua motor kun je kiezen bij de Ruf Safari. Een hoogtoerige 4.0 zescilinder met 510 pk of een biturbo zescilinder met 700 pk. In tegenstelling tot de SCR en CTR heeft de Rodeo vierwielaandrijving. De prijs is ongeveer 750.000 euro voor belastingen, maar dan heb je ook écht iets unieks.

Ariel Nomad R

2020

We moesten even uitkijken dat deze lijst niet vol kwam te staan met Bowlers. Niet dat we die niet leuk vinden, maar dat zijn meer sportieve Land Rovers (understatement, we weten het) dan echt offroad supercars. De Ariel Nomad komt ook uit een schuur in Groot-Brittannië, maar is een compleet andere auto die geschikt is voor hetzelfde doel. De basis is natuurlijk de Atom, een van de meest pure en intense sportwagens.

De Nomad is hetzelfde, maar dan voor duinen, zand, modder, grind en allerlei andere ondergronden waar je met een echte supercar niets te zoeken hebt. De Rodeo R heeft een opgefokte Honda-motor met 340 pk en weegt zo’n 700 kg. Het leuke is dat ie wel heel erg snel is, maar niet bedoeld is om zo snel mogelijk zijn. Dit is een funmachine pur sang. Qua prijs ook prima te doen, want voor 80.000 pond beginnen ze er eentje voor je te bouwen. In dit gezelschap een zeer bescheiden prijskaartje.

Audi Nanuk Quattro

2013

Wel grappig: de merken van de Volkswagen Groep hebben extreem lang vastgehouden aan exotische diesels. Het was volgens hen beter dan hybride qua CO2-uitstoot. Dit leverde de meest vreemde auto’s op. In dit geval de Audi Nanuk Concept. Deze werd gelijktijdig met de Sport Quattro Concept gelanceerd op de IAA in 2013. De motor is een diesel, een opgewaardeerde 5.0 V10 TDI.

In de Volkswagen Touareg leverde deze motor 313 pk (350 in de R50), maar de Nanuk mocht het doen met 544 pk! Het koppel bedroeg 1.000 Nm. Daarmee kan de Nanuk in 3,8 de 100 km/u halen en een top bereiken van 305 km/u. De auto ging niet in productie, maar de neus lijkt wel een beetje op die van de tweede generatie Audi R8.

Camal Ramusa

2015

Nee, niet de RAM USA pick-up van Dodge, maar de Camal Ramusa. Kennen jullie deze nog nog nog? Camal noemde het zelf een Hyper SUV. Wij noemen het een offroad supercar in de ware zin van het woord. Geen extra snelle SUV met laag dak, maar een hoge sportwagen. De motor is een bijzondere, een 3.5 liter V12 met vier turbo’s en zestig kleppen. Dat klinkt als de motor van de Bugatti EB110 en dat is het ook.

Sterker nog, ook een gedeelte van de aandrijflijn én het chassis zijn afkomstig van de Bugatti EB110. Het geeft maar eens aan hoe goed die EB110 was. Wat de EB110 niet had, en de Camal Ramusa wel: een centrale elektromotor voor als je door de stad aan het pendelen was. We hebben er (helaas) nog alleen maar renders van gezien, nooit een productiemodel.

Giugiaro Parcour

2013

Als je kijkt naar de Audi Nanuk dan kan het zijn dat je denkt “Heeee, wacht eens even… Die auto kenden we toch al?” En als je denkt heb je volkomen gelijk! De Audi Nanuk Concept is eigenlijk een gefacelifte versie van de Giugiaro Parcour! Dat was destijds het eerste project van Giugiaro toen zijn bedrijf Italdesign onder de Volkswagen Group viel.

De Parcour is een stuk sneller dan de Nanuk, dankzij een lager gewicht en een Lamborghini 5.2 liter V10 op benzine met 550 pk. Daarmee kun je in 3,6 seconden katapulteren en een top halen van 320 km/u. Het idee is dus niet heel erg anders dan dat van de Lamborghini Huracán Sterrato. Naast een coupé was er ook een Parcour Roadster.

GFG Style Kangaroo

2019

We gaan verder met een lekkere obscure auto. De GFG Style Kangaroo is een welhaast unieke auto. Het is namelijk een elektrische offroad supercar. Deze auto heeft een familieband met de Giugiaro Parcours en de Audi Nanuk. Weet je waarom? Het is wéér een product van Giugiaro, ditmaal met zijn zoon.

De auto heeft niets te maken met VAG, vandaar de GFG (Giorgetto & Fabrizio Giugiaro), maar is een project van vader en zoon. Om het gewicht binnen de perken te houden (er zit een 90 kWh-accupakket in), is het chassis van koolstofvezel. Daarmee kun je 450 km halen. Het vermogen van de twee elektromotoren bedraagt gezamenlijk 483 pk, waarmee je in 3,8 seconden 100 km/u rijdt en een top kan halen van 250 km/u.

Mega Track

1992

En we eindigen met de coolste. De Mega Track werd gebouwd door Aixam. Je weet wel, de producent van bejaardenautootjes en brommobielen. De Track is niet een verhoogde snelle coupé, maar echt een supercar met een zesliter V12 middenmotor van Mercedes-Benz. Om met @jaapiyo te spreken: Biem!

Ondanks de naam ‘Track’, kon je ermee het onverhard op. De auto had zelfs vierwielaandrijving. Een enorm succes was de auto helaas niet, want Aixam wist er maar een handjevol te slijten. Tegenwoordig zou het best een succesje kunnen zijn, daar alles tegenwoordig offroad moet zijn.

