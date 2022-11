Je kunt de modellen van NIO nu ook kópen (met of zonder accu)

Een auto kopen is natuurlijk heel erg 2019, maar het kan nu wel bij NIO. We weten dus ook de prijzen.

NIO is een van de vele Chinese merken die momenteel Europa aan het bestormen is. Ze pakken het helemaal anders aan. Een NIO koop je namelijk niet, daar neem je een abonnement op. Net als op een Lynk & Co dus.

Als je vindt dat je met Spotify, Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Disney Plus en Viaplay al genoeg abonnementen hebt is er goed nieuws. Je kunt een NIO nu namelijk ook gewoon kopen. Als je vergeten bent hoe dat werkt: je betaalt dus eenmalig een bedrag en vervolgens is de auto van jou.

Als je een NIO wilt kopen heb je de keuze uit drie modellen: de ET5, ET7 en EL7. De ET5 en ET7 zijn sedans, terwijl de EL7 een cross-over is. We zien het niet vaak meer vandaag de dag, maar in het gamma van NIO zijn sedans nog in de meerderheid.

NIO ET5 NIO ET7 NIO EL7

De NIO ET5 is de kleinste van het stel en daarmee de goedkoopste. Dit model is er vanaf €51.900. De NIO ET5 is daarmee bijna exact even duur als zijn directe rivaal: de Tesla Model 3. Er zit alleen een addertje onder het gras: je moet er nog wel een accu bij huren.

De NIO ET7 is met zijn 5,1 meter een serieuze sloep en daar hoort ook een gepeperd prijskaartje bij. Dit model heeft een vanafprijs van €72.900. Ook dit is exclusief accu (komen we zo op terug).

De ET7 is nog niet de duurste NIO. Dat is de NIO EL7, die je kunt kopen vanaf €76.900. Voor dat geld krijg je een forse SUV, die nog een stukje groter is dan een Audi (Q8) e-tron.

Je bent natuurlijk ook heel benieuwd wat de accu dan kost. Een 75 kWh accu huren kost je €169 per maand. Voor €289 per maand heb je een 100 kWh accu. Wat uniek is: je kunt de accu’s wisselen in plaats van opladen. Dan moet je wel toevallig in de buurt van Tilburg zijn, waar het eerste (en vooralsnog enige) Power Swap Station staat.

Wil je de accu toch liever gewoon kopen in plaats van huren? Dat kan ook. Voor de 75 kWh accu betaal je een meerprijs van €12.000 en voor €21.000 ben je de eigenaar van een 100 kWh accu.

Het prijsvergelijk tussen de NIO ET5 en de Tesla Model 3 valt daarmee een stuk minder gunstig uit. En de NIO ET7 concurreert gewoon met de Mercedes EQS qua prijs. Dat lijkt allemaal wel erg ambitieus voor een volslagen onbekend Chinees merk.