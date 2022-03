Deze gecrashte Aventador is niet meer fabrieksnieuw [UPDATE + VIDEO!]

Het is duidelijk dat deze gecrashte Aventador niet fabrieksnieuw meer is. Gelukkig is er iemand die ‘m fabrieksnieuw kan maken!

Het gebrek aan corona-maatregelen én het mooie weer zorgen voor iets anders dan mensen die zich vol laten lopen op een terras: carmeetings! Eindelijk zijn er weer automeetings. Dat zijn geweldige momenten om in contact te komen met mensen die de zelfde afwijking hebben als jij.

Vandaag staar er weer eentje gepland. Het gaat om DAY1 World of Cars op het TT Circuit in Assen. Dat is een evenement met 1.500 showauto’s en allerlei activiteiten voor de petrolhead. Heel erg gaaf. Aangezien de auto’s die er staan niet van het kaliber Civic DXi met stortpijp en Paul Walker-sticker zijn, moet je wel met een beetje leuke auto arriveren.

Met een Lamborghini Aventador S kun je in principe altijd voorkomen op elke meeting. Zelfs met een standaard-exemplaar ben je helemaal het mannetje. Tja, een 6.5 liter V12 met 740 pk doet het altijd goed. Maar dat betekent niet dat het altijd goed gaat. In dit geval gaat het om een Lamborghini Aventador die nogal heftig in de kreukels ligt.

Gecrashte Aventador is niet fabrieksnieuw

Er is nog niet heel erg veel bekend, behalve dat de auto op weg was naar het DAY1-evenement in Assen. De locatie is de A28 bij Rouveen. De snelweg is voor beide richtingen afgesloten. Dat gaat nog wel een logistiek dingetje worden voor zo’n enorm evenement, lijkt ons.

Met een zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid zat Rick van Stippent achter het stuur. De beste man kennen we allemaal van zijn bedrijf Stipt Auto Polish. Gezien de schade is er behoorlijk veel werk aan de winkel om de auto weer fabrieksnieuw te maken.

Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. Gezien het aantal pirouettes die de Aventador heeft gemaakt, gokken we op een snelheid van 90 km/u tot misschien wel 95 km/u.

Als er meer bekend is over de crash, krijgt dit artikel een update om jullie op de hoogte te houden!

UPDATE: we hebben meer bewegend beeld van de carnage:

UPDATE II: zo rustig reed de Lambo op de A28.

Foto & videocredits: News United / Stefan Verkerk.