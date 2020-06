Zo worden auto’s bij Stipt Polish Point fabrieksnieuw gemaakt

Dit keer is het bezoek aan Stipt Polish Point anders dan anders.

In het verleden hebben we Stipt Polish Point al vaker bezocht. Toen ging het altijd om het proces voor of na zo’n uitgebreide opknapbeurt.

In deze video behandelen we het proces daartussenin. Wat doet Rick nu precies om de auto’s weer fabrieksnieuw te nieuw te krijgen?