Deze V12-sportauto schrijft extreem hard af

Terwijl het nota bene een limited edition is.

Aston Martin’s zijn geweldige auto’s. Maar je kunt ze beter niet kopen als investering. Ook de gelimiteerde oplages niet. Die blijken lang niet zo waardevast te zijn als gelimiteerde Ferrari’s of Porsches. Jammer maar helaas.

Dit geldt ook voor de Aston Martin DBS GT Zagato uit 2019. Dit is de meest recente samenwerking tussen de Britten en de Italianen, die al vele pareltjes heeft opgeleverd. De DBS GT Zagato is geen uitzondering: ook dit is een bloedmooie wagen.

Het bijzondere aan deze auto was dat je ‘m alleen kon kopen als setje met een andere auto. Twee halen, twee betalen, zeg maar. De DBS GT Zagato was een package deal met de DB4 GT Zagato Continuation. Dat is een DB4 GT Zagato, maar dan volledig nieuw gebouwd door Aston Martin. Het is voor het overgrote deel een getrouwe kopie van het origineel, op de carbon stoelen na.

Zoals de naam al doet vermoeden is de DBS GT Zagato gebaseerd op de DBS Superleggera. Onder de prachtige motorkap schuilt de 5,2 liter V12, die voor de gelegenheid nog wat extra power heeft gekregen. De V12 levert nu 760 pk in plaats van 715 pk.

Qua design is de DBS GT Zagato een evolutie van de V12 Vantage Zagato en de Vanquish Zagato. Dat waren erg fraaie auto’s, dus dat is zeker geen slechte zaak. Je kunt Zagato hooguit van een gebrek aan fantasie betichten. De DBS GT Zagato heeft overigens wel een uniek designelement: het volledig ontbreken van een achterruit.

Er zijn slechts 19 setjes gebouwd, en één zo’n duo wordt volgende maand geveild. De auto’s zijn prachtig uitgevoerd in matchend lichtblauw. Beide auto’s zijn een lust voor het oog, we kunnen niet anders zeggen.

Er zijn dus genoeg redenen om deze Aston Martin’s te kopen, maar lage afschrijving is er niet één van. Wat het duo daadwerkelijk gaat opbrengen moet nog blijken, maar Broadarrow Auctions verwacht €3 tot €3,8 miljoen. De nieuwprijs? Circa €8 miljoen. Als deze schatting klopt heeft de eigenaar €3 tot €4 miljoen afgeschreven, terwijl er niet mee gereden is. Dat is pijnlijk…