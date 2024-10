Aston Martin heeft een leuk setje occasions in de aanbieding

Liefhebbers van Britse én Italiaans design kunnen hun vingers aflikken bij dit groepje.

Aston Martin kan heus zelf wel mooie auto’s ontwerpen, maar toch werken ze regelmatig samen met de Italianen. Met Zagato om precies te zijn. Dit heeft een aantal hele fraaie en tevens exclusieve auto’s opgeleverd. Een setje met vier van deze modellen wordt nu aangeboden als ‘Pre-Owned’ auto, of oneerbiedig gezegd: tweedehandsje.

Het gaat om vier van de meest recente Aston Martin Zagato’s, daterend uit 2018 en 2019. We zien drie verschillende versies van de Vanquish Zagato (een Volante, een Speedster en een Shooting Brake) plus een DBS GT Zagato.

Deze collectie is niet helemaal compleet, want de Vanquish Zagato was er in maar liefst vier carrosserievarianten. De coupé ontbreekt hier nog. En eigenlijk had een V12 Zagato de collectie met moderne Aston Martin Zagato’s compleet gemaakt.

Er is wel een coupé aanwezig in dit kwartet, maar dat is de nieuwe DBS GT Zagato. Die is dus niet gebaseerd op de Vanquish, maar op de DBS Superleggera. Wat opvalt is de achterruit, of beter gezegd: het ontbreken daarvan. De DBS GT Zagato is beduidend sneller dan de Vanquish Zagato, met maar liefst 760 pk.

Dan is er nóg een auto die ontbreekt, want de DBS GT Zagato werd altijd verkocht als setje. Deze auto kon je alleen samen kopen met een DB4 GT Zagato Continuation. Dat is dus het model uit de jaren ’60, maar dan gloednieuw.

De DBS GT Zagato is de zeldzaamste van het stel, want er zijn maar 19 setjes verkocht. Bij de Vanquish Zagato zijn er van elk van de carrosserievarianten 99 gebouwd, met uitzondering van de Speedster. Daar zijn er maar 28 van.

De auto’s worden aangeboden door Aston Martin Works, de afdeling die zich bezig houdt met historische Aston Martins en occasions. Alhoewel je in dit geval nauwelijks van een gebruikte auto kunt spreken. Met de Vanquish Zagato’s is maar 58 km tot 1.157 km gereden. Alleen de DBS heeft wat meer kilometers gemaakt (15.510).

De prijzen zijn helaas op aanvraag, dus die kunnen we niet vermelden. Reken op minstens 5 euroton per stuk voor de Vanquish Zagato’s en minstens een miljoen voor de DBS GT Zagato.