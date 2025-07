Geen wederopstanding: Tesla op alle vlakken in de min

De Model Y staat weliswaar op 2 in Europa, maar het is zeker geen feest bij Tesla.

Gisteren schreef collega @nicolasr dat de Tesla Model Y vorige maand weer op nummer 2 stond in de (voorlopige) Europese verkoopcijfers. Reden voor een feestje bij Tesla? Nou nee, het grotere plaatje ziet er namelijk helemaal niet zo mooi uit. Niet qua verkopen en ook niet qua financiële cijfers.

Gisteravond maakte Tesla de kwartaalcijfers bekend en die geven geen reden om de champagne voor de dag te halen. De omzet (16,6 miljard dollar) is met 12% gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Dat is grootste omzetdaling in jaren. De winst ging er ook niet op vooruit: die viel 16% lager uit.

Deze matige cijfers hebben alles te maken met de verkopen, die ook in het tweede kwartaal van 2025 nog niet hersteld zijn. Tesla leverde wereldwijd 384.122 auto’s af en dat waren er 13% minder dan een jaar geleden.

Is Tesla in Europa wel weer aan het opkrabbelen, aangezien de Model Y hoog in de verkoopstatistieken staat? Nou, dat valt ook tegen. We hebben inmiddels de officiële cijfers van afgelopen maand, via ACEA. Wat blijkt? Ook in juni verkocht Tesla 39,5% minder auto’s dan in 2024.

Dit is niet echt wat je noemt een wederopstanding. Sorry voor iedereen die verheugd was door het nieuws van gisteren. Misschien dat de Model Y later dit jaar nog een boost krijgt, maar momenteel is Tesla nog zeker niet terug op het oude niveau.