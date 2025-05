Zagato geeft de mooiste Alfa een make-over

Zagato waagt het om zich te vergrijpen aan de 8C…

Als er één auto geen nieuw koetswerk nodig heeft, dan is het wel de Alfa Romeo 8C. Dat is een tijdloze schoonheid, niets meer en niets minder. Toch kwam Touring Superleggera met een eigen carrosserie voor de 8C: de Disco Volante. Nu is er nog een designhuis aan de slag gegaan met de 8C, namelijk Zagato. Op Villa d’Este konden we deze kersverse creatie bekijken.

De Alfa Romeo 8C DoppiaCoda Zagato – zoals deze auto voluit heet – komt maar liefst 18 jaar na de introductie van de originele 8C. Toch ziet deze auto er nauwelijks moderner uit. Dat zegt vooral veel over de tijdloosheid van het originele ontwerp.

Het silhouet en de koplampen van de 8C zijn nog te herkennen, maar de auto heeft een geheel nieuw koetswerk gekregen van Zagato. De neus is typisch Alfa, maar dan nog een tikkeltje agressiever. Het zwarte dak doet een beetje denken aan diverse middenmotor Ferrari’s. Uiteraard wel met de ‘double bubble’, anders is het geen Zagato.

Het meest bijzondere gedeelte is echter de kont. Die zal zeker niet bij iedereen in de smaak vallen, maar Zagato is er heel trots op. Het is namelijk een combinatie van twee historisch verantwoorde achterwerken: de Kammtail en een afgeronde kont. Vandaar de naam DoppiaCoda (dubbele staart).

Het interieur hebben we niet zo goed kunnen bekijken, maar dit heeft Zagato bekleed met opvallend blauw leer en alcantara. De technische basis is ‘gewoon’ een 8C, dus onder dit koetswerk gaat de welbekende 4,7 liter V8 met Maserati-roots schuil. Als je de achterkant van de DoppiaCoda niet zo mooi vindt, komt er in ieder geval nog een fraai geluidje uit.

Het lijkt erop dat deze Zagato 8C een one-off is, gebouwd in opdracht van een rijke verzamelaar. Maar als je het heel lief vraagt willen ze jouw Alfa 8C misschien ook wel ombouwen naar een DoppiaCoda. De vraag is waarom je dat zou willen.