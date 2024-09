Deze Giulia heeft geen achterbank, maar wel een lelijke bodykit

Vind je een Giulia Q te mooi en te praktisch? Dan is dit de auto die je moet hebben.

Sommige ideeën zijn op papier leuk, maar pakken in de praktijk niet helemaal lekker uit. Zo leek het een puik plan om een moderne Giulia een klassieke Giulia-look te geven, maar het resultaat viel behoorlijk tegen. De hoekige vormen van weleer blijken toch lastig samen te gaan met de vloeiende lijnen van de huidige Giulia.

Over deze bijzondere creatie van het Italiaanse ErreErre Fuoriserie schreven we in 2022 al, maar nu is er reden om het project opnieuw voor het voetlicht te brengen. De Italianen presenteren namelijk een nieuwe versie, genaamd de Alleggerita.

We hebben het Italiaanse woordenboek er even op nageslagen en Alleggerita betekent dus ‘lichter gemaakt’. Hoe hebben ze dat gedaan? Nou, door de achterbank eruit te slopen. Dat is de minst subtiele manier om een auto lichter te maken, maar ja, Alfa deed het zelf ook met de GTAm.

Hoeveel weegt de Giulia dan nu? Dan vermeldt ErreErre dan weer niet. Wel is de carrosserie volledig van carbon, dus hij was met achterbank ook al lichter dan een normale Giulia Quadrifoglio.

Net als in de GTAm is in de lege ruimte achter de voorstoelen een brandblusser geplaatst. Die zou een beetje uit de toon vallen in het met bruin alcanatara beklede interieur, dus daarom is de brandblusser uitgevoerd in de carrosseriekleur. Eerlijk is eerlijk: een brandblusser was nog nooit zo mooi. We zien geen rolkooi zoals bij de GTAm, maar die is optioneel wel te bestellen. En ook die kan meegespoten worden.

ErreErre heeft de V6 nog licht gekieteld, zodat deze nu 562 pk levert in plaats van 520 pk. Dat is ook meer dan de Giulia GTA, die 540 pk heeft. Met dit apparaat heb je alleen wel wat minder downforce.

Het prijskaartje van de Alleggerita? Hou je vast: €350.000. En dat is dus alleen de ombouw, je moet eerst nog zelf een Giulia Quadrifoglio kopen…