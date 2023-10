Giulia Quadrifoglio nipt van ondergang gered

Maar goed nieuws, de Giulia Quadrifoglio is nipt van de ondergang gered en mag blijven!

Als we ooit voldoende centjes hebben, komt er een Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Dat is een blauw tegeltje op het toilet van ondergetekende. Het is de ultieme sportsedan voor de petrolhead. Bloedmooi, blubberdik, bizar snel en lekker exclusief.

Die exclusiviteit zou alleen maar groter zijn geworden als de milieumeneren en mevrouwen van de Europese Unie hun zin hadden gekregen. Want het had weinig gescheeld, of de Giulia Quadrifoglio moest voortijdig uit productie gehaald worden.

Giulia Quadrifoglio van de ondergang gered

Afgelopen week werd bekend dat de ministers van de EU hebben besloten om de Euro7-uitstooteisen te versoepelen. De autolobby protesteerde heftig. Het zou namelijk wéér een maatregel zijn die extreem veel geld zou kosten, die men moest doorberekenen aan de klant. Verder waren sommige motoren niet geschikt om te laten voldoen aan de originele – superstrenge – uitstooteisen.

Een van die motoren is de 2.9 V6 van Alfa Romeo. Deze pretmachine pompt er tegenwoordig 520 pk en 600 Nm uit, wat uiteraard zorgt voor een bepaalde uitstoot. Gelukkig is de Giulia Quadrifoglio van de ondergang gered. Dat meldt Alfa Romeo-baas Jean-Philippe Imparato aan Autocar.

In principe is het goed dat de EU ervan af heeft gezien. De enige manier voor grote motoren om te overleven is in combinatie met een elektromotor. Dat levert niet altijd een zuinigere auto op, want die waarden van 1 op 50 tot 1 op 100 zijn zuiver theoretisch en slechts in zeer specifieke gevallen haalbaar. Tevens kun je je afvragen of die paar duizend Quadrifoglio’s het verschil gaan maken.

Meer modellen kunnen overleven

Het versoepelen van de Euro 7-regels zorgt er tevens voor dat auto’s in het A- en B-segment ook kunnen overleven. Waar de PHEV’s die 1 op 6 lopen bij normaal gebruik, kun je met zo’n compacte hatchback daadwerkelijk 1 op 20 rijden. Als je daarbij 1 op 50 gaat eisen wordt een auto voornamelijk duurder, waardoor de fabrikant ‘m simpelweg overslaat.

Dat gebeurt nu al, want het A-segment bestaat bijna niet meer. In B-segment zijn auto’s als de Fiat Punto, Ford Fiesta, Alfa Mito en Nissan Micra van de markt gehaald, zonder dat ze een opvolger kregen.

het is de bedoeling dat de Euro 7-emissieeisen vanaf de zomer 2025 ingaan. Dus ook daarna kun je nog een Giulia Quadrifoglio kopen. En daar zijn we allemaal blij!