Dit zijn de duurste auto’s die in augustus op kenteken zijn gezet

Ook kijken we naar de meest krachtige exemplaren.

In de vorige zes artikelen hebben we al gekeken naar allerlei interessante auto’s die in augustus op kenteken zijn gekomen. Deze keer volgen wat leuke lijstjes, te beginnen met de duurste exemplaren gebaseerd op de geregistreerde catalogusprijs (nieuwprijs), waarbij wat vreemde en onmogelijke getallen even genegeerd worden.

De 10 duurste

Foto: @Row1, via Autoblog Spots

Op basis van de geregistreerde catalogusprijs, zijn dit de 10 duurste auto’s die in augustus door de RDW op kenteken zijn gezet:

Merk Type Catalogusprijs Jaar Rolls-Royce Phantom EWB 1.045.870 Nieuw Ferrari Purosangue 712.016 2023 Ferrari Purosangue 702.103 Nieuw Ferrari Purosangue 700.369 2023 Ferrari SF90 Spider 658.349 2024 Ferrari Purosangue 644.992 Nieuw Ferrari SF90 Spider 634.923 Nieuw Audi A8 L Security 611.751 Nieuw Ferrari Purosangue 611.540 Nieuw Ferrari Purosangue 581.534 2024

Toch is het wel een beetje ‘saai’ dat het in zes van de tien gevallen gaat om een Purosangue. Maar het geeft ook wel weer aan dat deze zeer prijzige SUV, sorry, FUV, zeer in trek is bij de vermogende Nederlanders. De duurste auto kennen jullie inmiddels wel, want de Phantom van meer dan 1 miljoen is al diverse keren voorbij gekomen.

De 10 krachtigste EV’s

We hebben al vaker dergelijke overzichten getoond, maar het lastige is toch dat de vermogens bij de RDW niet altijd goed genoteerd worden. Vooral bij hybrides, maar ook bij volledig elektrische auto’s wanneer het totaal van de individuele elektromotoren anders is dan het ‘systeemvermogen’. Daarom hebben we een poging gedaan om de vermogens zo eerlijk mogelijk weer te geven, ook door te kijken naar verschillende andere bronnen:

Merk Type Aantal auto’s Vermogen in pk Tesla Model S Plaid 9 1.020 Lucid Air 1 933 Lotus Eletre R 1 918 Porsche Taycan Turbo 1 884 Tesla Model S/X 23 670 BMW i7 M70 xDrive 3 659 Mercedes-Benz EQS 53 AMG 1 658 Nio EL7/ET7 16 653 Tesla Model 3 Performance 62 627 Hyundai Ioniq 5 N 3 609

Toch even een opmerking over de Lucid Air in dit overzichtje. Volgens de RDW komt het vermogen van dit exemplaar niet verder dan 632 pk, maar een geregistreerde catalogusprijs van €222.000 zou moeten duiden op een ‘Dream Edition’. Daarbij kan het vermogen liggen tussen 933 en 1.126 PK, afhankelijk van de gekozen configuratie. Daar hebben we echter geen duidelijkheid over, vandaar de 933 PK in dit overzichtje.

De 10 krachtigste niet-EV’s

En dan natuurlijk ook even een overzicht met de 10 krachtigste niet-EV’s.

Merk Type Aantal auto’s Vermogen in pk Ferrari SF90 Spider 4 1.000 Dodge Challenger Hellcat Redeye 1 808 Mercedes-Benz AMG G 63 Brabus 1 800 Ferrari 812 GTS 2 795 Ferrari F12tdf 1 775 Lamborghini Aventador LP770-4 SVJ 1 770 Audi RS Q8 ABT 1 740 Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series 1 730 Ferrari 488 Pista 1 721 Ferrari F8 Tributo 1 721

Een kleine aanvulling: één 812 GTS is, zoals eerder besproken, een Novitec N-Largo. Deze zou zo’n 840 pk moeten hebben, maar aangezien de vermogenstoename onder de 20% blijft hoeft dit niet aangepast te worden op het kentekenbewijs.

Dit is een bijdrage van Edvar van Daalen

Headerfoto: de Purosange van €644.992, gespot door @marcel050