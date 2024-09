Giulia Quadrifoglio zakt inmiddels lekker in prijs

Kijk dat is mooi voor ons autoliefhebbers, de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio begint lekker te zakken.

Geef maar toe. Ook jij droomt van die powersedan uit Italië. Het is zo’n auto die bijna alles goed kan. Veel power, een motorblok met een link naar Ferrari. Doet het altijd goed op verjaardagen natuurlijk. Het is een mooi ding (subjectief, maar oké) en het interieur is modern genoeg om op de lange termijn plezier aan te beleven.

Voor de familieman had het beter geweest als er ook een Giulia Quadrifoglio Wagon had gekomen, dat is helaas niet gebeurd. We moeten het hiermee doen. Wat ook leuk is aan deze Alfa Romeo? Er staat geen badge van BMW M, Mercedes-AMG of Audi RS op. Kortom, het is gewoon even wat anders! Verandering van spijs doet eten zeggen ze dan.

Het grootste probleem voor de meeste autoliefhebbers is niet de wil om het te doen, maar de middelen. De mooiste berline uit de stal van Alfa Romeo staat vandaag de dag voor minimaal 145.500 euro in de prijslijsten als Quadrifoglio. Centjes die we niet willen of kunnen stukslaan op zo’n auto.

Een Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio als occasion was er altijd wel, de vraag is wat is de juiste prijs? Inmiddels beginnen ze aardig te zakken. De komst van de facelift helpt daar natuurlijk ook bij. En laten we wel wezen. De vroege exemplaren uit 2016, dat is gewoon alweer een tijdje geleden. Het voelt misschien al gisteren, 2016 is echter 8 jaar geleden. Acht!

De goedkoopste Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio occasion op Marktplaats staat te koop voor 43.900 euro! Ze zakken langzaam en daardoor worden ze voor een steeds grotere doelgroep bereikbaarder. Dit exemplaar is door zijn grijze kleur wat anoniemer, maar goed. Met 510 pk uit die 2.9 V6 hoor je ons niet klagen.

Op de teller staan 132.560 gereden kilometers. Dat is niet heel veel, echter ook weer niet verschrikkelijk weinig. Daar is de prijs dan weer naar. Dus, laat je die Mercedes-AMG C63 of BMW M3 er ook voor staan en durf jezelf eigenaar te noemen van deze Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio occasion voor net geen 44 mille? Laat het weten in de comments!