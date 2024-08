Deze GMC Typhoon verdubbelde in waarde binnen no-time

Da’s makkelijk verdiend, zo veel als nu wordt gevraagd voor deze GMC Typhoon.

Het kan bijna niet anders dan dat je als kleine autofanaat wel eens met Hot Wheels in aanraking bent gekomen. Voor een paar euro bij de Blokker in een grote bak vissen om je favoriete auto eruit te halen: je herkent het vast. Hot Wheels is uitgegroeid tot een gigantische wereld vol met verschillende series. Zo heb je de ‘basale’ modelletjes voor een paar euro, maar ook de ‘premium’-modellen. Die zijn wat duurder, vaak wel een tientje per stuk, maar die zijn dan ook veel gedetailleerder.

Red Line

En dan heb je nog de serie die Hot Wheels ‘Red Line’ noemt. Die zijn erg duur, maar dan krijg je wel wat terug. Neem deze vers onthulde GMC Typhoon. De welbekende sportieve SUV/truck is als Hot Wheels Red Line uitgebracht en het resultaat is erg gaaf. De foto’s helpen, maar je gelooft nauwelijks dat ook dit model in de gebruikelijke schaal 1:64 uitgebracht is en dus ongeveer zo groot is als een autosleutel.

In tegenstelling tot vrijwel alle ‘normale’ Hot Wheels is de Typhoon uit de Red Line-reeks ook voorzien van een motorkap die open kan. Zo wordt de 4.3 liter grote V6 met twee turbo’s onthuld die de Typhoon des tijds sneller liet sprinten dan een Ferrari 348.

Uiteraard is het maken van zoiets gedetailleerds niet gratis: de Red Line Typhoon kost 25 dollar. Tenminste, kostte. Sowieso moest je al een lidmaatschap hebben tot de ‘Members Club’ van Hot Wheels, Dat kost slechts een tientje per jaar, maar zorgt dus wel voor extra kosten. Het geeft echter wel toegang tot andere Red Line-modellen. Da’s maar goed ook, want de Typhoon kun je helaas niet meer kopen.

Reden genoeg om dus de aftermarket in de gaten te houden en die benadrukt een nadeel van Hot Wheels verzamelen. De prijzen van de Red Line Typhoon op eBay gaan nu al door het dak. Met geluk vindt je er eentje voor 40 dollar, maar 50, 60 of soms bijna 100 dollar is realistischer. Als vraagprijs dan, maar helaas willen Hot Wheels dit soort bedragen serieus wel eens vangen.

Jammer, want deze gave GMC Typhoon is tof genoeg dat je hem eigenlijk direct aan je collectie wil toevoegen. Dat wordt moeilijk, of duur.