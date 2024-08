Ford maakt van hun Transit-camper een topverkoper

Dit móét wel een hit worden, toch? De Ford Transit Custom als camper wordt gecombineerd met een retepopulair autotype.

Busjes en MPV’s hebben eronder te lijden dat iedereen een crossover wil. Qua goede binnenruimte-tot-buitenruimteverhouding zijn busjes uitstekend, maar crossovers bieden vooral veel zitplaatsen met relatief veel ruimte in een stoerdere koets. Kennelijk redeneert iedereen dat het oog ook wat wil.

Crossover-camper

Ford heeft een oplossing. Zij komen namelijk wederom met een camperversie van de Transit Custom, uiteraard op basis van het nieuwe model. Dit model luistert naar de naam Nugget. Voor het eerst is er een bijzondere combinatie: de Nugget is er nu als Active én Plug-in. Active betekent de ruige versie met crossover-achtige trekjes die je kan kennen van de personenversie Tourneo Custom. En plug-in betekent dat ‘ie eh, kan pluggen.

Westfalia

De camper zelf is een beproefd recept. Vrij letterlijk, want de inrichting en de hefdakconstructie komen van het welbekende Westfalia. Die staan al jaren bekend om het maken van camperversies van de Volkswagen Transporter. Wat dan weer grappig is, want de Transporter en Transit zijn sinds deze generatie hetzelfde model, maar de nieuwste California-camper is gebaseerd op de Multivan die dan weer weinig met de Transporter te maken heeft.

Voor ons?

De Ford Transit Custom Nugget Active Plug-in (makkelijke naam) wordt aangekondigd door Ford Europe, maar niet op de Nederlandse website. Daar wordt momenteel de eerder al onthulde Ford Transit Nugget zonder Active gepresenteerd.

Het standaardrecept is eveneens nogal gesneden koek, met een hefdak, draaiende stoelen, een ingebouwd keukentje en een zitgedeelte wat een slaapgedeelte kan worden. Bekend van de vorige Transit Nugget, maar dan op basis van de nieuwste generatie.

Plug-in

Net als de concullega van Volkswagen is de Transit Nugget er dus nu ook als plug-in en die wordt wel aangekondigd voor Nederland. Het gaat om de aandrijflijn van de Ford Kuga Plug-in. Een 2.5 liter benzinemotor gekoppeld aan een e-motor en een 11,8 kWh grote accu. Er staat niet hoe groot de actieradius is op de EV-modus. De Kuga komt zo’n 69 kilometer ver, we verwachten dat de zwaardere Nugget wellicht ergens rond de 50 uitkomt. Het totaalplaatje levert 233 pk wat op zich niet mis is voor een camperbusje.

Prijzen maakt Ford binnenkort bekend voor de Transit Custom Nugget.