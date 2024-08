Goedkoper dan dit ga je een Lexus LFA niet krijgen

Je moet alleen wel een handige Harry zijn om de goedkoopste Lexus LFA weer helemaal heel te krijgen.

Wat was het een toestand, hè? Toen je in 2010 meer dan 340.000 euro moest neerleggen voor een Lexus LFA. Dat was ongekend duur voor een auto van Lexus. En dan had het prestigeproject voor het luxemerk van Toyota ook nog wat praktische probleempjes waardoor ze nog op de dealerpleinen bleven verstoffen ook. Had je het nou maar gedaan. In de huidige tijd levert een LFA in goede staat zeven cijfers op.

Goedkoopste LFA

Dat kan goedkoper! In de VS staat momenteel een Lexus LFA te koop die waarschijnlijk geen zeven cijfers kost. Helaas wordt ook vrij snel duidelijk waarom. De zilveren LFA heeft een flinke schuiver gemaakt. De 560 pk over de achterwielen kunnen in slechte omstandigheden nog verrassend uit de hoek komen en dat heeft de eigenaar des tijds geweten. Beelden van deze exacte LFA gingen dan ook al eens het internet over.

Over de staat van deze LFA kun je meerdere dingen zeggen. Ja, hij ligt goed in de kreukels, er is geen één hoek waar de Lexus eruit ziet alsof ‘ie nog heel is. Gek genoeg was de LFA tijdens zijn crash voorzien van de velgen van het Nürburgring-pakket, nu staat ‘ie weer op de welbekende LFA-velgen van het standaardmodel. Wellicht had de eigenaar die nog liggen.

Motorisch goed?

Aan de andere kant kan het erger. De impact lijkt vooral achterin gezeten te hebben bij de zilveren Lexus LFA. De voorkant ziet er nog oké uit en het lijkt erop dat de 1LR-GUE V10 nog in goede staat is. De schade is wel ‘mechanisch’, maar dat lijkt relatief klein euvel te zijn. Mocht je dus een goede deal scoren, dan hoef je enkel de ontbrekende carrosseriedelen te vinden. Het interieur lijkt ook oké: we zien geen overduidelijk geklapte airbags.

Daar zit wel het slechte nieuws in verwerkt, want carrosseriedelen voor een Lexus LFA vinden wordt zowel niet makkelijk als niet goedkoop. Voor de prijs inclusief het bedrag dat je aan Toyota moet betalen voor nieuwe carrosseriedelen kan je waarschijnlijk een intacte LFA kopen.

Kopen

Dan rest dus de vraag: wat moet je ermee? We kunnen nu een lijstje maken van auto’s waar die 4.8 liter grote Yamaha V10 voorin erg cool zou zijn, tegelijkertijd is dat zonde van een LFA die je eventueel nog een nieuw leven zou kunnen geven. Het wordt overigens een goedkope LFA, geen goedkope auto. Copart, die het ding aanbiedt, verwacht nog 710.000 dollar. Dat hebben wij sowieso niet liggen, dus iemand anders mag hem hebben.

