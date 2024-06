Eerste elektrische hot hatch lekt keihard op het internet

De eerste leuke elektrische auto in de compacte klasse lekt als een bejaarde op het internet.

Het is voor sommige petrolheads een gemis dat elektrische auto’s geen geluid maken. Dat is op zich ook niet vreemd, want het is een belangrijk onderdeel van de beleving. En wij Autobloglezers (en redacteuren!) zijn natuurlijk ook fan van autorijden en kunnen die beleving heel erg waarderen.

Nu is het wel zo dat een goed en leuk rijdende auto precies dat is: een goed en leuk rijdende auto. Met een Kia EV6 of Hyundai Ioniq 5 N kun je aanzienlijk meer lol beleven dan een gelijkwaardige middenklasser met benzinemotor. De Audi RS e-tron GT misschien wel de best sturende sportsedan van de Ingolstadters uit Neckarsulm.

Eerste elektrische hot hatch (van Alpine natuurlijk)

We zijn dan ook reuze benieuwd naar de eerste elektrische auto van Alpine. Het is een publiek geheim dat Alpine een eigen variant gaat maken van de Renault 5. Nu valt de Renault 5 al heel erg goed in de smaak. De combinatie van retro-elementen in een modern jasje doen het goed.

De auto gaat de Alpine A290 heten, in lijn met de met de A110-sportwagen, het enige andere product van de Fransen. We kwamen de afbeeldingen tegen op de Instragram-pagina van @cochespias, die wel vaker dit soort primeurs heeft.

Wat zien we eigenlijk? Nou, een heel erg toffe elektrische hot hatch! Het is in principe gewoon een Renault 5 EV, maar dan met Alpine-esque elementen. Uiteraard is de hot hatch in het blauw uitgevoerd, dat is wel zo historisch verantwoord.

Geen centraal stuurwiel

Voor de McLaren F1-liefhebbers hebben we slecht nieuws. De productieversie van de Alpine A290 heeft twee voorstoelen, geen centraal stuurwiel met sportkuip zoals de conceptversie had. Na ja, je kan niet alles hebben.

Zoals gezegd is de introductie al heel erg snel: 13 juni 2024, morgen dus! Uiteraard zullen we dan compleet verslag doen van de elektrische hot hatch die min of meer moet concurreren met de Abarth 500, Cupra Born VZ, Mini Cooper Electric en MG4 XPower.

