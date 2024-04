Grootste EV-bouwer ter wereld showt nieuwe hot hatch

En nee, we hebben het dus niet over Tesla.

Bij Chinese merken is het soms lastig in te schatten of het nu om een wankele start-up gaat of om een megafabrikant. BYD valt in ieder geval in de laatste categorie, want zij waren in het laatste kwartaal van vorig jaar de grootste EV-fabrikant ter wereld. De auto’s die BYD tot nu toe geïntroduceerd heeft waren niet bijster spannend, maar daar komt wellicht verandering in.

BYD laat namelijk een heuse hot hatch zien: de Ocean M. Meestal is een hot hatch een snelle versie van een bestaand model, maar de Ocean hadden we überhaupt nog niet gezien. De naam Ocean is al wel geclaimd door Fisker, maar BYD gaat er misschien vanuit dat die snel van het toneel verdwijnt.

Met zijn grote achterspoiler en splitter doet de BYD Ocean denken aan een andere Chinese EV: de MG 4. Daar is ook een extra hete versie van, in de vorm van de MG 4 XPower met 435 pk. Het lijkt erop dat die auto dus concurrentie krijgt.

Of de BYD Ocean M ook zoveel vermogen gaat krijgen? Geen idee, want BYD noemt nog geen cijfers. We weten alleen dat de Ocean M achterwielaandrijving krijgt. Dat betekent dat de auto waarschijnlijk wat minder extreem wordt dan de XPower, want die heeft vierwielaandrijving.

Het is nog even de vraag hoe hot deze hatch daadwerkelijk wordt. Het is nog een concept, dus misschien wordt het productiemodel gewoon een normale hatchback. Al deinzen de Chinezen er natuurlijk niet voor terug om een opvallende auto op de weg te zetten.

Heb je toch liever een traditionele hot hatch in plaats van een elektrisch hot hatch? Collega @willeme kon eerder vandaag het heuglijke nieuws melden dat Toyota bezig is met een nieuwe Starlet én een GR Starlet.