De elektrische Hummer is nu nóg zwaarder

‘Milieuvriendelijk’ kamperen met een Hummer: het kan binnenkort.

Laat het maar aan de Amerikanen over om een elektrische auto te maken die slechter is voor het milieu dan sommige benzineauto’s. De nieuwe Hummer is misschien niet de rijdende milieuramp die de H1 was, maar als je het klimaat wil redden kun je toch beter wat anders kopen.

De GMC Hummer EV is een enorm lomp bakbeest met een gewicht van 4.100 kg. Dat is al belachelijk zwaar, maar nu is er een versie die nóg zwaarder is: de Hummer EV Earthcruiser. Deze is uitgerust om in het wild te kamperen. Want daarvoor wil je natuurlijk een EV hebben.

De elektrische Hummer heeft weliswaar een enorm accupakket (212 kWh), maar de range valt toch een beetje tegen. De normale versie heeft een geschatte range van zo’n 500 km, maar deze Earthcruiser is er natuurlijk niet op vooruit gegaan qua gewicht en stroomlijn. Je zult je dus niet al te ver van de bewoonde wereld moeten wagen. Of je moet er een dieselgenerator achter hangen…

De Earthcruiser is gebaseerd op de pick-up versie van de Hummer, die een hele opbouw heeft gekregen. Deze is uit te klappen, waarmee een riante daktent ontstaat. Daarin is niet alleen een tweepersoonsbed te vinden, maar ook een complete keuken. De Earthcruiser is tevens voorzien van een douche, maar die is wel buiten.

Om de koelkast en andere elektronica van stroom te voorzien is deze Hummer uitgerust met zonnepanelen, die goed zijn voor 605 Watt. Volgens Earthcruiser (een onafhankelijke bedrijf dat samenwerkt met GMC), kun je het daarmee zeven dagen uithouden in de wildernis.

Hoewel de opbouw is gemaakt van carbon, zal er alsnog een flinke toename zijn in gewicht. Wij zijn net zo benieuwd als jullie hoeveel dit ding nu weegt, maar dat wordt wijselijk nog niet vermeld. De prijs is evenmin bekend.

De Hummer Earthcruiser is wel alvast te reserveren, en wordt vanaf begin volgend jaar leverbaar. Je moet overigens al wel een Hummer op bestelling hebben staan, want de orderboeken van de basisauto zijn al gesloten.