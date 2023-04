Deze Golf GTI mk1 wil jij gewoon hebben

En als jij deze Golf GTI mk1 niet wil hebben, dan wil je buurman of zijn moeder hem wel…

De Volkswagen Golf GTI. Een legende, al wordt die naam de laatste jaren een beetje bedoezeld (is dat een woord, of is het bezoedeld?) door de berijders én door de manier waarop het ding in de markt wordt gezet.

Het is namelijk een erg goede auto, maar hij wordt -nieuw- nou niet bepaald gereden door de mensen waaraan je je zou willen meten. Tenzij jij graag met een nektasje van Gucci rondloopt, dat perfect matcht met je petje en de envelopjes waarin het spul zit waarmee je je GTI financiert… Sorry @720s, het is niet persoonlijk…

Deze Golf GTI wil je wel hebben…

Maar gelukkig is er ook zoiets al ‘heritage’. Da’s een duur woord voor ‘geschiedenis’ of anders ‘erfenis’. En daarmee komen we op de Volkswagen Golf GTI mk1. De daddy. De pionier als het op hot hatches aankomt. Die wil je wel hebben! Zelfs zonder nektasje en petje. En die hebben wij voor je gevonden.

Het gaat namelijk om een smetteloos exemplaar van de eerste generatie. In het wit. Met ‘slechts. 232.000 kilometers op de teller. Maar dat is nog niet eens het bijzonderste aan deze GTI. Het is namelijk de gewilde Pirelli Edition. En die wil je!

Een zeldzame GTI Pirelli Edition

Het is volgens de zelfverklaarde kenners namelijk de uitvoering die je wil hebben. Daar zijn er 26000 van gebouwd en da’s dus een stuk zeldzamer dan de ‘gewone’ Golf GTI mk1. Alhoewel, 26000 is best veel, aangezien ze van mei tot oktober van 1983 zijn gemaakt.

Misschien zit de advertentie ernaast, mocht jij meer weten, zeg het dan even in de comments. Maar goed, het is een special edition, dus altijd goed.

Wil je hem beter bekijken, dan kan dat in deze advertentie op Marktplaats. En voor meer foto’s kun je hier kijken. De prijs? Een alleszins redelijke 24.900 ekkermannen. Voor een auto die echt niet minder waard gaat worden…

KOOP DAN!!1!!