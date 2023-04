Rob Jetten maakt autorijden vanaf volgend jaar ONBETAALBAAR

Lekker bezig Rob Jetten…

Een nieuw plannetje van onze enige echte klimaatminister. Je weet wel, de man die de hele wereld overvliegt om alle wereldwonderen te bekijken samen met zijn dinnetjes. De man die zich laat rondrijden in een dikke BMW 7-serie. De man die er alles voor overheeft om elke petrolhead de nek om te draaien.

De NOS meldt namelijk dat Rob Jetten het plan heeft opgevat om autorijden vanaf volgend jaar al oprecht onbetaalbaar te maken. En dat is niet eens overdreven. Rob Jetten doet het gewoon…

Rob Jetten maakt autorijden onbetaalbaar

Rob Jetten wil namelijk verplichten om de veel duurdere biobrandstof met gewone brandstoffen te mengen. Daardoor worden benzine en diesel zo’n vijf tot tien cent per liter duurder. Deze maatregel kan al vanaf volgend jaar ingevoerd worden.

Rob Jetten denkt dat deze maatregel ervoor gaat zorgen dat mensen minder in de auto stappen. Maar Rob Jetten, met zijn grachtengordelgedachtengoed weet niet dat de meeste mensen hun auto nodig hebben om van huis naar hun werk te komen.

Mensen die in een fabriek werken die al om 4 uur ’s nachts begint met draaien bijvoorbeeld. Mensen in een gebied waar geen OV rijdt en al zeker niet op onchristelijke tijden. Mensen die de auto simpelweg niet kunnen missen omdat ze anders NIET NAAR HUN WERK KUNNEN KOMEN.

Rob Jetten gaat de autombilist slopen

Maar dat is nog niet alles. Rob Jetten heeft nog meer onzalige plannen om de automobilist kapot te belasten. Zo wil hij de BPM op nieuwe auto’s gaan VERDUBBELEN. Dat gaat de schatkist miljoenen opleveren, en de consument naar goekopere tweedehands auto’s verdrijven.

Oh ja, het is niet alleen dramatisch nieuws wat we te brengen hebben over de klimaatminister. Als je een tweedehands EV koopt, hoef je minder belasting te betalen. Jammer alleen dat welke tweedehands EV nu al -ook zonder lastenverlichting- onbetaalbaar is voor de ‘gewone man’.

Oh ja, nog 1 dingetje; Zakelijke leaseauto’s moeten vanaf 2025 allemaal elektrisch zijn van onze eigen klimaatpaus.

Plannen van Jetten zijn wel een beetje duur

Hartstikke leuk natuurlijk dat Jetten de automobilist kapot wil maken, maar het kost de schatkist wel een berg knaken. Al die aankoopsubsidies voor EV’s zijn niet gratis natuurlijk En dat moeten we natuurlijk niet willen. Maar gelukkig heeft dit ‘genie’ daar ook een oplossing voor…

Vanaf 2030 moet het verlies aan inkomsten gecompenseerd worden door rekeningrijden voor ALLE AUTO’S. Dus ook EV’s…. Tot die tijd moet het kabinet andere inkomsten zoeken om de klimaathysterie te bekostigen. Zoals dus de verhoging van de BPM. Waarvan akte, zou Jaap gezegd hebben.

Conclusie: Laten we in godsnaam hopen dat de nieuwe grootste partij in de Eerste Kamer wél normaal nadenkt en ervoor zorgt dat deze onzalige plannen van Rob ‘fokking’ Jetten geen doorgang vinden. Dat zij wél weten hoe de normale burger in elkaar zit…

En daarna; stem ze weg, die klimaatclowns…

Bah!