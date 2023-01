Volkswagen Golf en Golf GTI rijp voor de toekomst

Het lijkt erop dat Volkswagens strategie niet helemaal lekker uitpakt en er gewoon wordt gekozen voor de bekende weg met de Golf en Golf GTI.

Bij Volkswagen is er toch wel sprake van een flinke revolutie. Alles wat we kennen uit het verleden (Polo, Golf, Passat) staat met één been in het graf en een gloednieuw EV-platform met gloednieuwe EV-modellen moet het nieuwe Volkswagen worden. Alles wordt ID, GTI wordt GTX en nieuwe iconen zoals de ID.3, ID.4 en ID. Buzz moeten het verschil maken. Volkswagen zei immers zelf toen de ID.3 ten tonele trad dat de drie staat voor ‘het derde hoofdstuk’, waar hoofdstuk één en twee de onsterfelijke Kever en Golf zijn.

Volkswagen ID. label?

Die strategie mondde dus uit in een revolutionaire ID.3 en een iets minder revolutionaire Golf. Je zou de Golf 8 zelfs een gefacelifte 7 kunnen noemen. Toch is de realiteit omgedraaid. De Golf blijft goed verkopen, beter zelfs dan de ID.3. Het heeft even tijd nodig, natuurlijk, maar het heeft er ook mee te maken dat het kaliber auto een beetje is veranderd. Je kunt een ID.3 het beste zien als een soort elektrische Golf Sportsvan, en dan is een ID.4 ineens een stuk interessanter. Kortom: de Golf moet nog even het verschil maken. En dat gaat de Golf ook doen, misschien wel groter dan ooit.

Facelift

Om even te beginnen bij het begin: de Volkswagen Golf 8 krijgt dit jaar een facelift. Ja, de Golf 8 is al weer zo lang onder ons dat hij even een impuls nodig heeft. Veel gaat er niet veranderen overigens, verwacht vooral het reeds bekende concept maar dan ietsje strakker en qua technologie ietsje verbeterd. Daarmee moet de auto het volhouden tot en met 2026. En vanaf dan wordt het spannend.

Volkswagen ID. Golf

Volkswagen heeft al eens laten doorschijnen dat een Golf 9 eigenlijk niet de bedoeling is. De Golf 8 is er om kopers te ontwennen en vervolgens naar de ID.3 door te sturen. Nu blijkt dat de ID.3 daar niet zo goed in is, moet er een andere oplossing komen. Het hing al in de lucht maar Volkswagen-baas Thomas Schäfer noemt het nogmaals: de kans is groot dat we tegen 2026 een Volkswagen ID. Golf mogen verwelkomen.

Laten we dat vooral niet moeilijker maken dan het is, dat wordt de elektrische Golf die onder de ID.3 komt. Een traditionele hatchback, dus. De naam komt van het willen vasthouden aan ID, wat nu al goed bij VW past volgens Schäfer. Dat gecombineerd met de klassieke namen die er prima bijpassen in plaats van een nummertje, zoals Buzz. Ook Schäfer zegt dat het allemaal niet moeilijker moet worden dan het is.

GTX wordt weer GTI?

Schäfer vertelt ook dat het sportieve label GTX voor elektrische Volkswagens ook wat problemen heeft. Het was de bedoeling om ook voor GTI een soort elektrische revolutie te plaatsen, maar GTX heeft nog lang niet dezelfde impact als GTI. Schäfer zegt dat de naam GTI waarschijnlijk ook een elektrische toekomst krijgt, misschien wel ten koste van het GTX-label. Een Volkswagen Golf GTI kan dus gewoon, maar dan in de toekomst. (via AutoExpress)